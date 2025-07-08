Не постійно на війні: наречений Нікітюк розповів, як поєднує батьківство і службу

Наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, вперше висловився про батьківство та службу в ЗСУ. Нещодавно у пари народився син, ім’я малюка новоспечені батьки поки не розкривають.

Коханий Лесі Нікітюк про батьківство

У сториз в Instagram обранець телеведучої, який молодший за неї на дев’ять років, влаштував рубрику Запитання-Відповідь. Підписники поцікавилися, як Дмитро почувається у ролі батька та з яким труднощами зіштовхнувся.

Бабчук зізнався, що йому подобається новий статус, однак через військові обов’язки він не може увесь час проводити із сином.

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– Взагалі добре, але бажання бути поруч 24/7 завжди є, але поки не маємо такої можливості. Величезний кайф. Постійно хочу купувати щось малому, хоча він ще зовсім маленький. Труднощі у трудних, ми легкі, – написав наречений Нікітюк.

Також Дмитро, який долучився до ЗСУ ще у 2016 році, розповів про свою службу.

За словами військового, між завданнями він має перерви, під час яких відпочиває або їде за кордон на навчання.

– Я ж не 24/7 на війні. Взагалі від 2016 року, ще з часів АТО, починав з піхоти і там були в окопах по 9-11 місяців. А зараз ми готуємось до задачі, виконуємо її, повертаємось, трохи чіл, відновлюємось, підготовка до іншої задачі і так по колу, а і в перервах ще їздимо на курси за кордон, – поділився Бабчук.

Нещодавно про материнство висловилася Леся Нікітюк. За словами зірки, після стількох років виснажливої роботи на телебаченні зараз вона немов у відпустці, щоправда бурхливій. Наймати няню, щоб полегшити собі догляд за немовлям, ведуча поки не планує.

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