Слезы счастья: Джесси Джей рассказала о результате лечения рака груди

Британская певица Джесси Джей (Jessie J), которая борется с онкологией, рассказала о результате операции на груди.

В начале июня у артистки диагностировали рак молочной железы на ранней стадии. Впоследствии Джесси Джей перенесла мастэктомию.

Джесси Джей о борьбе с раком

На личной странице в Instagram певица опубликовала видео, снятое накануне операции, на котором ее маленький сын Скай говорит, что с мамой все будет в порядке.

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— И… со мной все в порядке, — написала Джесси Джей, сообщив, что получила результаты анализов, которые не указывают на распространение рака.

По словам 37-летней певицы, она плакала от счастья, узнав об этом.

— Результаты — у меня нет распространения рака. Слезы счастья настоящие. Спасибо вам за молитвы, любовь, добрые пожелания, радость и всю положительную энергию, — написала Джесси Джей.

Исполнительница добавила, что продолжает лечение и впереди ее ждет пластическая операция, чтобы вернуть форму груди.

Недавно подтяжку груди сделала Инна Белень, победительница Холостяка 13. Она решилась на хирургическое вмешательство из эстетических соображений. По словам блогерши, ее грудь потеряла форму и стала асимметричной в результате резкого похудения.

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