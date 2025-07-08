Сльози щастя: Джессі Джей розповіла про результат лікування раку грудей

Британська співачка Джессі Джей (Jessie J), яка бореться з онкологією, розповіла про результат операції на грудях.

На початку червня в артистки діагностували рак молочної залози на ранній стадії. Згодом Джессі Джей перенесла мастектомію.

Джессі Джей про боротьбу з раком

На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала відео, зняте напередодні операції, на якому її маленький син Скай каже, що з мамою все буде гаразд.

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– І… зі мною все гаразд, – написала Джессі Джей, повідомивши, що отримала результати аналізів, які не вказують на поширення раку.

За словами 37-річної співачки, вона плакала від щастя, дізнавшись про це.

– Результати – у мене немає поширення раку. Сльози щастя справжні. Дякую вам за молитви, любов, добрі побажання, радість і всю позитивну енергію, – написала Джессі Джей.

Виконавиця додала, що продожує лікування і попереду на неї чекає пластична операція, щоб повернути форму грудей.

Нещодавно підтяжку грудей зробила Інна Бєлєнь, переможниця Холостяка 13. Вона наважилася на хірургічне втручання з естетичних міркувань. За словами блогерки, її груди втратили форму і стали асиметричні внаслідок різкого схуднення.

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