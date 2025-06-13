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Инна Белень сделала две пластические операции: что изменила в себе победительница Холостяка 13

Інна Бєлєнь

Победительница Холостяка 13, волонтер и блогер Инна Белень перенесла сразу две пластические операции. Она решилась на изменения подбородка и груди.

Инна Белень сделала пластические операции

В сториз в Instagram поделилась, что уже давно хотела сделать подтяжку груди. По словам Белень, ее грудь потеряла форму и стала асимметричной вследствие резкого похудения.

— Когда минус 14 кг за короткое время — грудь не худеет, она сползает. И нет, это выглядит не красиво. Поэтому я сделала операцию. И довольна. Обожаю свое тело, но ни спортом, ни питанием грудь не подтянешь, к сожалению. А я хочу ходить без бюстгальтера. Я хочу гулять по квартире голой и кайфовать от своего тела, — написала Инна.

Інна Бєлєнь

Фото: Инна Белень/Instagram

Готовясь к операции по подтяжке груди, Инна решила, что хочет также избавиться от “третьего подбородка”.

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По словам блогерши, перед хирургическим вмешательством она вообще не волновалась и была в хорошем настроении.

— Приехав в больницу, я ошарашила всех. Я попросила позвать еще одного хирурга, потому что решила — будет еще одна операция. Мышцы шеи в постоянном напряжении. Это создает “балласт”. Это некрасиво. Это выглядит как второй, третий подбородок. Ботокс, липолитики, массажи, дефицит калорий — не помогают, — добавила Белень.

Інна Бєлєнь

Фото: Инна Белень/Instagram

Недавно мы писали, что Melovin перенес операцию, на которую долго не мог решиться. Певцу сделали лазерную коррекцию зрения.

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Фото: Инна Белень

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