Елена Тополя не сдержала слез, вспоминая о родных в оккупации

Певица Елена Тополя, которая родилась и выросла в Запорожье, поделилась новостями о своих родных.

Речь идет о родственниках, которые остаются во временно оккупированной части области и ждут освобождения территорий.

Елена Тополя о родных в оккупации

Артистка призналась, что тревога за близких не исчезает никогда, и рассказала, где они сейчас.

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– Это Днепрорудное, Зеленый Гай, село Балки. Оттуда родом мои родители, и там остались родные, – рассказала Тополя в эфире FM Галичина, пытаясь сдержать слезы.

По словам Елены, они остаются на связи, обмениваются новостями, поддерживают друг друга и держатся в ожидании победы. Певица отметила, что больше всего пугает ситуация вблизи критически важных объектов.

– Там, где атомная станция, там сейчас довольно напряженно и очень страшно, – добавила Тополя.

Напомним, в июне квартира артистки пострадала в результате российской ракетной атаки на Киев. В момент прилета в доме были сама Елена, ее брат и племянник. Дети тогда находились за границей у бабушки.

Сейчас семья пытается адаптироваться к новым условиям. Елена подала заявку на компенсацию в рамках программы єВідновлення. Вместе с тем певица признает, что процесс может затянуться.

Также артистку очень удивило то, что после разрушения квартиры на нее с мужем посыпался хейт. Исполнительница не понимает, как кто-то может насмехаться над чужим горем.

Фото: скриншот из интервью

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