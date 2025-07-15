Елена Тополя не сдержала слез, вспоминая о родных в оккупации
Певица Елена Тополя, которая родилась и выросла в Запорожье, поделилась новостями о своих родных.
Речь идет о родственниках, которые остаются во временно оккупированной части области и ждут освобождения территорий.
Елена Тополя о родных в оккупации
Артистка призналась, что тревога за близких не исчезает никогда, и рассказала, где они сейчас.
– Это Днепрорудное, Зеленый Гай, село Балки. Оттуда родом мои родители, и там остались родные, – рассказала Тополя в эфире FM Галичина, пытаясь сдержать слезы.
По словам Елены, они остаются на связи, обмениваются новостями, поддерживают друг друга и держатся в ожидании победы. Певица отметила, что больше всего пугает ситуация вблизи критически важных объектов.
– Там, где атомная станция, там сейчас довольно напряженно и очень страшно, – добавила Тополя.
Напомним, в июне квартира артистки пострадала в результате российской ракетной атаки на Киев. В момент прилета в доме были сама Елена, ее брат и племянник. Дети тогда находились за границей у бабушки.
Сейчас семья пытается адаптироваться к новым условиям. Елена подала заявку на компенсацию в рамках программы єВідновлення. Вместе с тем певица признает, что процесс может затянуться.
Также артистку очень удивило то, что после разрушения квартиры на нее с мужем посыпался хейт. Исполнительница не понимает, как кто-то может насмехаться над чужим горем.
Фото: скриншот из интервью