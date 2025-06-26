Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Купил за первые боевые: Тополя показал, что уцелело после прилета возле его дома

Тарас Тополя
Фото: Тарас Тополя

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя показал, что уцелело после российского ракетного удара вблизи его дома ночью 23 июня.

Тополя указал на символическую деталь после обстрела

На личных страницах в соцсетях музыкант рассказал, что возле его дома, который пострадал в результате атаки РФ, стоит уцелевший флагшток с флагом Украины. Его Тополя купил за свои первые боевые выплаты.

После прилета российской ракеты флагшток даже не сдвинулся с места. Лидер группы Антитела видит в этом хороший знак, который свидетельствует о том, что украинцы обязательно выстоят в борьбе против российской агрессии.

Сейчас смотрят

— Этот флагшток возле дома я купил за свои первые боевые. Соседи и знакомые строители установили без меня, в то время служил на Харьковщине. И вот, несмотря на прилет, он выстоял! И мы выстоим! — написал Тополя.

Напомним, что ночью 23 июня российская баллистическая ракета попала в соседний дом Тараса Тополи, разрушив там целый подъезд. Взрывная волна разнесла квартиру лидера группы Антитела.

Внутри жилья все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Стены частично разрушены. К счастью, Тополь вместе с женой и детьми не пострадал.

Читайте также
Зашли убрать: группа Антитела наведалась в разрушенную квартиру Тараса Тополи
Антитіла

Связанные темы:

АнтитілаТарас Тополя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь