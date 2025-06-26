Купил за первые боевые: Тополя показал, что уцелело после прилета возле его дома
Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя показал, что уцелело после российского ракетного удара вблизи его дома ночью 23 июня.
Тополя указал на символическую деталь после обстрела
На личных страницах в соцсетях музыкант рассказал, что возле его дома, который пострадал в результате атаки РФ, стоит уцелевший флагшток с флагом Украины. Его Тополя купил за свои первые боевые выплаты.
После прилета российской ракеты флагшток даже не сдвинулся с места. Лидер группы Антитела видит в этом хороший знак, который свидетельствует о том, что украинцы обязательно выстоят в борьбе против российской агрессии.
— Этот флагшток возле дома я купил за свои первые боевые. Соседи и знакомые строители установили без меня, в то время служил на Харьковщине. И вот, несмотря на прилет, он выстоял! И мы выстоим! — написал Тополя.
Напомним, что ночью 23 июня российская баллистическая ракета попала в соседний дом Тараса Тополи, разрушив там целый подъезд. Взрывная волна разнесла квартиру лидера группы Антитела.
Внутри жилья все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Стены частично разрушены. К счастью, Тополь вместе с женой и детьми не пострадал.