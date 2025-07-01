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Дуже складно: Олена Тополя зізналась, де живе після руйнування квартири

Олена Тополя

Олена Тополя, дружина фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі, розповіла, як оговтується після російського обстрілу, який зруйнував їхню квартиру. Співачка зізналась, хто був в оселі під час прильоту та де вона живе зараз.

Олена Тополя про зруйновану квартиру

За словами виконавиці, під час російської атаки вночі 23 червня у квартирі перебували вона, її брат і племінник. Діти Олени і Тараса Тополі поїхали в Нью-Йорк до бабусі, що врятувало їх від трагедії.

– Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить. Ми живі, і це – головне. Дякувати Богу, що дітей не було вдома. Це доводить, що всі наші життя у волі творця, – сказала співачка.

Олену неабияк здивувало те, що після руйнування квартири на неї з чоловіком посипався хейт. Виконавиця не розуміє, як деякі люди можуть насміхатися над чужим горем.

Зараз дивляться

– Дуже багато хейтерів. Я не розумію просто сенсу, якого корисного результату вони чекають, проявляючи свою радість, що з кимось сталось лихо. Прикро усвідомлювати, що у такий час не відбулася переоцінка життя, як свого, так і життя твого народу, – наголосила Тополя.

Де зараз живе Олена Тополя

Наразі Олена і Тарас Тополя намагаються адаптуватися до нових умов життя. Попри руйнування, вони поки що залишаються у власній квартирі. Водночас подружжя шукає нове житло.

Олена подала заявку на державну програму компенсації єВідновлення, проте не має ілюзій щодо швидкого результату.

– У мене два матрацики, на яких я сплю. У мене працює плита, у мене є вода. Жити можна. Я подала заявку, але, звісно, що це… Я не знаю, може, пів року, рік треба чекати. Але поки відновимося – я не знаю. Ми шукаємо зараз житло. На жаль, дуже складно з цим зараз, – додала артистка.

Нещодавно Тарас Тополя показав, що вціліло після російського ракетного удару поблизу його будинку. Музикант зізнався, що цю річ купив за свої перші бойові виплати.

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Джерело: РБК-Україна

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