Дуже складно: Олена Тополя зізналась, де живе після руйнування квартири

Олена Тополя, дружина фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі, розповіла, як оговтується після російського обстрілу, який зруйнував їхню квартиру. Співачка зізналась, хто був в оселі під час прильоту та де вона живе зараз.

Олена Тополя про зруйновану квартиру

За словами виконавиці, під час російської атаки вночі 23 червня у квартирі перебували вона, її брат і племінник. Діти Олени і Тараса Тополі поїхали в Нью-Йорк до бабусі, що врятувало їх від трагедії.

– Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить. Ми живі, і це – головне. Дякувати Богу, що дітей не було вдома. Це доводить, що всі наші життя у волі творця, – сказала співачка.

Олену неабияк здивувало те, що після руйнування квартири на неї з чоловіком посипався хейт. Виконавиця не розуміє, як деякі люди можуть насміхатися над чужим горем.

Зараз дивляться

– Дуже багато хейтерів. Я не розумію просто сенсу, якого корисного результату вони чекають, проявляючи свою радість, що з кимось сталось лихо. Прикро усвідомлювати, що у такий час не відбулася переоцінка життя, як свого, так і життя твого народу, – наголосила Тополя.

Де зараз живе Олена Тополя

Наразі Олена і Тарас Тополя намагаються адаптуватися до нових умов життя. Попри руйнування, вони поки що залишаються у власній квартирі. Водночас подружжя шукає нове житло.

Олена подала заявку на державну програму компенсації єВідновлення, проте не має ілюзій щодо швидкого результату.

– У мене два матрацики, на яких я сплю. У мене працює плита, у мене є вода. Жити можна. Я подала заявку, але, звісно, що це… Я не знаю, може, пів року, рік треба чекати. Але поки відновимося – я не знаю. Ми шукаємо зараз житло. На жаль, дуже складно з цим зараз, – додала артистка.

Нещодавно Тарас Тополя показав, що вціліло після російського ракетного удару поблизу його будинку. Музикант зізнався, що цю річ купив за свої перші бойові виплати.

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