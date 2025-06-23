Квартиру Тараса Тополі розтрощила ракета РФ: Пекельна лотерея

Внаслідок російської комбінованої атаки на Київ вночі 23 червня постраждала квартира лідера гурту Антитіла Тараса Тополі та його дружини Олени Тополі. На щастя, подружжя разом із дітьми залишилися живі.

На особистій сторінці у Facebook лідер гурту Антитіла показав, який вигляд має його квартира після нічної ворожої атаки.

За словами Тополі, всередині житла все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Стіни частково зруйновані.

– Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, творець вберіг. Дякую, – написав музикант.

Тополя додав, що в будинку навпроти, куди сталося пряме влучання російської ракети, є жертви.

– Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея. Усі коментарі – за декілька днів. Все буде Україна! – написав Тарас.

Співачка Олена Тополя опублікувала відео, на якому через стрес під час атаки РФ навіть не може говорити.

Уночі 23 червня РФ вкотре атакувала Київ дронами та балістикою. Зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

У Шевченківському районі ракета влучила у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши там цілий під’їзд. Внаслідок атаки на столицю загинули 6 людей, ще 19 поранено.