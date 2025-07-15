Олена Тополя не стримала сліз, згадуючи про рідних в окупації

Співачка Олена Тополя, що народилася та виросла у Запоріжжі, поділилася новинами про своїх рідних.

Йдеться про родичів, які залишаються у тимчасово окупованій частині області та чекають на звільнення територій.

Олена Тополя про рідню в окупації

Артистка зізналася, що тривога за близьких не зникає ніколи та розповіла, де вони зараз.

Зараз дивляться

– Це Дніпрорудне, Зелений Гай, село Балки. Звідти родом мої батьки, і там лишилися рідні, – розповіла Тополя в ефірі FM Галичина, намагаючись стримати сльози.

За словами Олени, вони залишаються на зв’язку, обмінюються новинами, підтримують одне одного й тримаються в очікуванні перемоги. Співачка зауважила, що найбільше лякає ситуація поблизу критично важливих об’єктів.

– Там, де атомна станція, там досить напружено зараз і дуже страшно, – додала Тополя.

Нагадаємо, у червні квартира артистки постраждала внаслідок російської ракетної атаки на Київ. У момент прильоту в оселі були сама Олена, її брат і племінник. Діти тоді перебували за кордоном у бабусі.

Зараз родина намагається адаптуватися до нових умов. Олена подала заявку на компенсацію в межах програми єВідновлення. Разом із тим співачка визнає, що процес може затягнутися.

Також артистку неабияк здивувало те, що після руйнування квартири на неї з чоловіком посипався хейт. Виконавиця не розуміє, як хтось може насміхатися над чужим горем.

Фото: скриншот з інтервʼю

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