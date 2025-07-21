Умер Том Трауп – звезда сериалов Звездный путь и Миссия невыполнима

Американский актер театра и кино Том Трауп, известный по ролям в сериалах Звездный путь и Миссия невыполнима, скончался в возрасте 97 лет. Он ушел из жизни в своем доме в Беверли-Хиллз.

Умер Том Трауп – что известно

О смерти актера сообщил представитель семьи. Трауп скончался от естественных причин, через пять дней после своего дня рождения, который он отметил 15 июля. Рядом с ним были родные.

У Тома остались сын Кристофер, невестка Бекки, внучка Эшли и несколько племянников и племянниц. Его жена – актриса Кэрол Кук – скончалась в 2023 году.

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Семья обратилась к поклонникам актерского таланта Тома Траупа с просьбой присылать не цветы, а пожертвования в фонд Entertainment Community Fund или в Pasadena Humane Society.

Творческий путь Тома Траупа

Том Трауп дебютировал на Бродвее в 1957 году в спектакле Дневник Анны Франк. Впоследствии переехал в Лос-Анджелес, где активно снимался в кино и на телевидении.

Среди его самых известных проектов — Звездный путь, Кэгни и Лейси, Миссия невыполнима, Охотник за убийцами, Она написала убийство, Мой личный штат Айдахо и другие.

Также Трауп имел активную театральную карьеру. Он играл вместе с женой в многочисленных спектаклях, в том числе на Бродвее. Кроме этого, он написал и исполнял моноспектакль Дневник сумасшедшего.

Источник : The Hollywood Reporter

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