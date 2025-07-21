Помер Том Труп – зірка серіалів Стар Трек та Місія нездійсненна

Американський актор театру та кіно Том Труп, відомий за ролями у серіалах Стар Трек (Зоряний шлях) та Місія нездійсненна, помер у віці 97 років. Він пішов із життя у своєму будинку в Беверлі-Гіллз.

Помер Том Труп – що відомо

Про смерть актора повідомив представник родини. Труп помер з природних причин, за п’ять днів після свого дня народження, яке він відзначив 15 липня. Поруч із ним були рідні.

У Тома залишилися син Крістофер, невістка Бекі, онука Ешлі та кілька племінників і племінниць. Його дружина – акторка Керол Кук – померла у 2023 році.

Зараз дивляться

Родина звернулася до шанувальників акторського таланту Тома Трупа з проханням надсилати не квіти, а пожертви до фонду Entertainment Community Fund або до Pasadena Humane Society.

Творчий шлях Тома Трупа

Том Трауп дебютував на Бродвеї у 1957 році у виставі Щоденник Анни Франк. Згодом переїхав до Лос-Анджелеса, де активно знімався у кіно та на телебаченні.

Серед його найвідоміших проєктів – Стар Трек, Кегні та Лейсі, Місія нездійсненна, Мисливець за вбивцею, Вона написала вбивство, Мій власний штат Айдахо та інші.

Також Труп мав активну театральну кар’єру. Він грав разом із дружиною у численних виставах, зокрема на Бродвеї. Окрім цього, він написав і виконував моновиставу Щоденник божевільного.

Джерело : The Hollywood Reporter

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.