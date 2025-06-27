Умер Лало Шифрин – автор легендарной темы Миссия невыполнима

Композитор Лало Шифрин, создавший узнаваемую во всем мире тему к сериалу Миссия невыполнима (1966), скончался на 94-м году жизни. За свою карьеру он написал более сотни саундтреков для кино и телепроектов.

Умер Лало Шифрин – что известно

Сыновья композитора Уильям и Райан подтвердили, что артист скончался в четверг, 27 июня, от осложнений после пневмонии.

Кроме сыновей, у Шифрина остались жена Донна и дочь Франчес.

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Произведения американо-аргентинского композитора шесть раз номинировались на Оскар, а также отмечены четырьмя премиями Грэмми. В 2017 году тема из сериала Миссия невыполнима, написанная в сложном размере 5/4, вошла в Зал славы Грэмми.

Самые выдающиеся произведения Лало Шифрина

Известная современному зрителю кинофраншиза с Томом Крузом в главной роли является переосмыслением классического шпионского сериала, выходившего на телеканале CBS с сентября 1966 по март 1973 года. В 1988 году сериал вернулся на телеэкраны с двумя новыми сезонами. С 1996 года его культовая музыкальная тема звучит в фильмах с Крузом.

Когда режиссер Брайан Де Пальма готовил перезапуск франшизы для большого экрана, он настоял на сохранении оригинальной темы Шифрина, которая впоследствии стала основой для аранжировок Дэнни Эльфмана и других композиторов, привлеченных к созданию саундтрека.

Еще одним знаковым достижением Лало Шифрина стала музыка к финалу чемпионата мира по футболу 1990 года в Италии. Именно тогда трое теноров – Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и Хосе Каррерас – впервые выступили вместе. Это выступление вошло в историю как одна из самых продаваемых записей классической музыки.

Помимо создания музыки, в том числе для фильмов Грязный Гарри с Клинтом Иствудом и Час пик с Джеки Чаном, Шифрин был известен как дирижер ведущих симфонических оркестров мира, в том числе Лондонского и Венского. В 2018 году композитор получил почетный Оскар за вклад в развитие музыки для кино и за уникальный стиль.

Источник : The Guardian

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