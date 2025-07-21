РФ уничтожила квартиру Miss Ukraine International-2018 в Киеве: фото последствий

Модель и победительница конкурса Miss Ukraine International-2018 Богдана Жупанина (Тарасик) сообщила, что ее квартира была полностью уничтожена в результате российской атаки на Киев 21 июля.

Что с квартирой Богданы Жупаниной

В сториз в Instagram модель опубликовала фото разрушенного жилья. Квартира Жупаниной была расположена на втором этаже многоэтажки в ЖК Львовский квартал, что в Шевченковском районе столицы.

В квартире проживала мама модели. К счастью, женщина не пострадала, поскольку не пренебрегла сигналом воздушной тревоги и спустилась в укрытие.

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Котика, который жил с мамой Богданы, удалось спасти, сейчас он находится под наблюдением ветеринаров.

— Квартиры у нас больше нет. На ее месте теперь просто черная дыра и пепел. Спасибо всем, кто спрашивал. Мама спаслась, потому что не пренебрегала тревогой. Котика тоже спасли, но пока он в стационаре в ветеринарной клинике, — написала модель.

Жупанина призналась, что считала расположение квартиры относительно безопасным, однако теперь на месте жилья осталась черная дыра.

— Какой шанс, что попадание будет во второй этаж дома с внутреннего двора? Мы думали, что минимальный. Но теперь здесь просто дыра, — добавила Богдана.

Отметим, что Богдана Жупанипа (Тарасик) родом из Кривого Рога. В 2018 году она представляла Украину на конкурсе красоты Miss International в Токио. В финале модель вошла в 15 самых красивых девушек, всего за корону соревновалось 77 участниц.

В октябре 2022 года Богдана сообщила, что ее отец погиб на фронте, защищая Украину. В 2023-м она вышла замуж за депутата от партии Слуга народа Андрея Жупанина, а через год пара обвенчалась в церкви. Сейчас супруги ждут первенца.

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