РФ знищила квартиру Miss Ukraine International-2018 у Києві: фото наслідків

Модель та переможниця конкурсу Miss Ukraine International-2018 Богдана Жупанина (Тарасик) повідомила, що її квартира була повністю знищена внаслідок російської атаки на Київ 21 липня.

Що з квартирою Богдани Жупаниної

У сториз в Instagram модель опублікувала фото зруйнованого житла. Квартира Жупаниної була розташована на другому поверсі багатоповерхівки у ЖК Львівський квартал, що у Шевченківському районі столиці.

У квартирі проживала мама моделі. На щастя, жінка не постраждала, адже не знехтувала сигналом повітряної тривоги і спустилася в укриття.

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Котика, який жив з мамою Богдани, вдалося врятувати, наразі він перебуває під наглядом ветеринарів.

– Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Дякую всім, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у ветеринарній клініці, – написала модель.

Жупанина зізналася, що вважала розташування квартири відносно безпечним, однак тепер на місці житла залишилася чорна діра.

– Який шанс, що влучання буде у другий поверх будинку із внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний. Але тепер тут просто діра, – додала Богдана.

Зазначимо, що Богдана Жупанипа (Тарасик) родом із Кривого Рогу. У 2018 році вона представляла Україну на конкурсі краси Miss International у Токіо. У фіналі модель увійшла до 15 найкрасивіших дівчат, всього за корону змагалося 77 учасниць.

У жовтні 2022 року Богдана повідомила, що її батько загинув на фронті, захищаючи Україну. У 2023-му вона вийшла заміж за депутата від партії Слуга народу Андрія Жупанина, а через рік пара повінчалася в церкві. Наразі подружжя чекає на первістка.

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