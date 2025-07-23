Чарльз III рассказал о состоянии после диагноза рак: Чувствую себя значительно лучше

Король Великобритании Чарльз III дал редкий комментарий о своем здоровье. Монарх заявил, что чувствует значительное улучшение после диагноза рак.

Как чувствует себя Чарльз III

Во время прогулки с королевой Камиллой в городке Ньюмаркет, что в Англии, король пообщался с местным жителем Ли Гармоном, который пережил онкологическое заболевание.

– Я спросил, как у него дела, и он сказал, что чувствует себя значительно лучше, мол, “это просто одна из тех вещей”, – рассказал 54-летний Гармон.

В разговоре мужчина поделился с королем и своей историей. Чарльз III поинтересовался у него, как он себя чувствует, и Ли Гармон ответил монарху, что у него ремиссия.

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Диагноз Чарльза III

Напомним, в феврале 2024 года Букингемский дворец сообщил, что у короля выявили онкологию. Это произошло после операции по увеличению простаты, но какой именно тип рака диагностировали врачи, официально не раскрывалось.

В марте Чарльз попал в больницу из-за осложнений, связанных с лечением. После этого на некоторое время он приостановил участие в публичных мероприятиях, но уже в апреле вернулся к исполнению обязанностей.

В мае помощник короля отметил, что Чарльз продолжает работать и в целом хорошо держится.

– Что касается этой болезни (рака – Ред.), то нужно просто научиться с ней жить. И именно это он и делает. Медицина достигла невероятных успехов, и я действительно не вижу в нем никаких изменений. Достаточно просто следовать рекомендациям врачей и жить как можно более нормальной жизнью, и именно это он и делает, – сказал королевский помощник.

Источник : PageSix

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