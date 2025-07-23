Не сбежал, а вернулся домой: Винник о жизни в Германии во время войны

Олег Винник ответил на хейт из-за того, что после начала полномасштабной войны сбежал из Украины.

Певец записал видеообращение, в котором назвал Германию своим домом, а также заявил, что у него нет внутреннего украинского паспорта.

Винник о побеге из Украины

Артист отметил, что уже 25 лет проживает в Германии, куда в свое время уехал работать по контракту. Однако это, по словам Винника, не делает его в меньшей степени украинцем.

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— Миф о том, что я сбежал. Вы сами прекрасно понимаете, что это неправда. 25 лет я проживаю здесь, в Германии. Когда-то уехал по контракту работать, так здесь и остался. Здесь родился мой сын, здесь моя семья. И, кстати, многие украинцы так делали. Кто-то из-за любви выезжал, кто-то из-за учебы, кто-то из-за работы. Но это не делает их в меньшей степени украинцами, как и меня, — сказал Олег.

Певец отметил, что постоянно возвращался на свою Родину с концертами. А в начале войны он уехал домой, в Германию.

По словам Винника, у него нет в Украине ни недвижимости, ни счетов, ни автомобилей. А с 2000 года нет и внутреннего украинского паспорта, только заграничный.

Несмотря на это, Олег назвал себя патриотом, который помогает Родине и будет продолжать это делать.

— Друзья мои, где бы я ни жил — в Европе или за океаном — я остаюсь украинцем и я патриот своей Родины. Помогал и помогаю дальше. Любил и буду любить, — добавил певец.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник исчез из публичного пространства. Летом 2023 года он заявил, что находится в Германии, где занимается лечением редкого заболевания. Свой диагноз артист не раскрыл.

В прошлом году Винник объявил о возвращении на сцену, анонсировав концерты в Польше, Германии, Австрии и Чехии. Выступать в Украине артист, очевидно, не собирается.

Фото: Олег Винник

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