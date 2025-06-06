Не за что оправдываться: Санина отреагировала на хейт из-за жизни за границей

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина впервые за долгое время публично прокомментировала волну критики, которая возникла вокруг ее жизни за границей, деятельности группы The Hardkiss и собственной сольной карьеры.

Юлия Санина о жизни за границей

По словам певицы, ее семья уехала из Украины еще до начала полномасштабного вторжения и решила остаться за границей.

– Я каждый день говорю: “Спасибо Богу, что ни я, ни мой ребенок, ни моя семья не видели всего того ужаса начала полномасштабного вторжения и не видим его до сих пор”, – призналась Санина.

В то же время артистка напомнила, что продолжает активную творческую деятельность, а также помогает стране, собирая средства на нужды армии, участвуя в социальных и благотворительных мероприятиях.

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– Такое впечатление, что мы должны за что-то оправдываться, а оправдываться не за что, – подытожила Юлия.

Она добавила, что чувствует, будто едет в “шакальем экспрессе”, а объяснять что-то хейтерам нет смысла, потому что все “перекрутят”.

Юлия Санина о выезде мужа за границу

Певице нередко вменяют в вину то, что она “вывезла мужа за границу”. В ответ на это Санина долгое время хранила молчание. Сейчас артистка также не ответила прямо на такую критику, но заметила, что в настоящее время за границей находится 8 млн украинцев.

– У меня много мыслей и того, что я хотела бы сказать по поводу всего происходящего, но как публичный человек я многое не могу комментировать, потому что это может навредить, это подливание масла в огонь, а это не к месту во время войны, я считаю. Я чувствую эту ответственность, – отметила вокалистка The Hardkiss.

Напомним, что в соцсетях долгое время шли споры вокруг того, где находится семья Юлии Саниной. Ее мужа и гитариста группы Валерия Бебка не видели в Украине, а часть подписчиков подозревает, что он в Испании. Ведь именно оттуда певица нередко выкладывает фото.

Источник : Женя Янович

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