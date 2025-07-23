Не втік, а повернувся додому: Винник про життя в Німеччині під час війни

Олег Винник відповів на хейт через те, що після початку повномасштабної війни втік з України.

Співак записав відеозвернення, в якому назвав Німеччину своїм домом, а також заявив, що у нього немає внутрішнього українського паспорта.

Винник про втечу з України

Артист наголосив, що вже 25 років проживає у Німеччині, куди свого часу виїхав працювати за контрактом. Однак це, за словами Винника, не робить його меншою мірою українцем.

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– Міф про те, що я втік. Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут, у Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати, так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім’я. І, до речі, багато українців так робили. Хтось через кохання виїжджав, хтось через навчання, хтось через роботу. Але це не робить їх меншою мірою українцями, як і мене, – сказав Олег.

Співак зазначив, що постійно повертався до своєї Батьківщини з концертами. А на початку війни він поїхав додому, в Німеччину.

За словами Винника, у нього немає в Україні ні нерухомості, ні рахунків, ні автомобілів. А з 2000 року немає й внутрішнього українського паспорта, лише закордонний.

Попри це, Олег назвав себе патріотом, який допомагає Батьківщині і буде продовжувати це робити.

– Друзі мої, де б я не жив — у Європі чи за океаном — я залишаюся українцем і я є патріотом своєї Батьківщини. Допомагав і допомагаю далі. Любив і буду любити, – додав співак.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник зник з публічного простору. Влітку 2023 року він заявив, що перебуває в Німеччині, де займається лікуванням рідкісного захворювання. Свій діагноз артист не розкрив.

Минулого року Винник оголосив про повернення на сцену, анонсувавши концерти в Польщі, Німеччині, Австрії та Чехії. Виступати в Україні артист, вочевидь, не збирається.

Фото: Олег Винник

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