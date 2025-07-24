Смерть Мэттью Перри: врач признал вину, ему грозит 40 лет тюрьмы

Один из обвиняемых по делу о смерти актера Мэттью Перри, 43-летний врач Сальвадор Пласенсия, признал вину в незаконном распространении кетамина — сильнодействующего анестетика, используемого как в медицине, так и как психоактивное вещество.

Об этом сообщает Reuters.

Врач признал вину по делу о смерти Мэттью Перри: что известно

Пласенсия признал свою вину в окружном суде США в Лос-Анджелесе. До вынесения приговора 3 декабря он будет оставаться на свободе под залог. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.

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По данным следствия, врач неоднократно вводил Мэттью Перри кетамин несанкционированным способом — в его доме и даже на заднем сиденье автомобиля. Эти действия не имели никакого отношения к законному медицинскому назначению.

Пласенсия возглавлял клинику неотложной помощи и получал кетамин от другого врача, Марка Чавеса из Сан-Диего, который также признал свою вину. Судебные документы содержат сообщения между обвиняемыми, в частности текст Пласенсии к Чавесу: Интересно, сколько этот идиот заплатит, имея в виду актера.

Всего по делу проходят пять человек: кроме Пласенсии и Чавеса, признали вину также еще двое фигурантов. Единственной, кто отказывается признавать вину, является Джасвин Сангха — по данным следствия, именно она поставляла роковую дозу кетамина Перри. Ее суд назначен на август. Сангху считали ключевым наркодилером, известным под псевдонимом Кетаминовая королева.

Что известно о смерти Мэттью Перри

54-летний актер умер 28 октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. В декабре судмедэксперты определили, что смерть наступила в результате острого действия кетамина, с дополнительными факторами: утопление, ишемическая болезнь сердца и наличие бупренорфина в организме.

Несмотря на первоначальное закрытие дела, в мае 2024 года правоохранители США возобновили расследование, чтобы выяснить источник получения вещества. В августе были арестованы пять человек, которых подозревают в причастности к гибели актера.

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