Смерть Меттью Перрі: лікар визнав провину, йому загрожує 40 років в’язниці

Один із обвинувачених у справі про смерть актора Меттью Перрі, 43-річний лікар Сальвадор Пласенсія, визнав провину в незаконному розповсюдженні кетаміну — сильнодіючого анестетика, що використовується як у медицині, так і як психоактивна речовина.

Про це повідомляє Reuters.

Лікар визнав провину у справі про смерть Меттью Перрі: що відомо

Пласенсія визнав свою вину в окружному суді США в Лос-Анджелесі. До винесення вироку 3 грудня він залишатиметься на свободі під заставу. Йому загрожує до 40 років позбавлення волі.

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За даними слідства, лікар неодноразово вводив Меттью Перрі кетамін у несанкціонований спосіб — у його будинку та навіть на задньому сидінні автомобіля. Ці дії не мали жодного стосунку до законного медичного призначення.

Пласенсія очолював клініку невідкладної допомоги та отримував кетамін від іншого лікаря, Марка Чавеса із Сан-Дієго, який також визнав свою вину. Судові документи містять повідомлення між обвинуваченими, зокрема текст Пласенсії до Чавеса: Цікаво, скільки цей ідіот заплатить, маючи на увазі актора.

Загалом у справі проходять п’ятеро осіб: окрім Пласенсії і Чавеса, визнали вину також ще двоє фігурантів. Єдиною, хто відмовляється визнавати провину, є Джасвін Сангха — за даними слідства, саме вона постачала фатальну дозу кетаміну Перрі. Її суд призначено на серпень. Сангху вважали ключовим наркодилером, відомим під псевдонімом Кетамінова королева.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

54-річний актор помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. У грудні судмедексперти визначили, що смерть настала внаслідок гострої дії кетаміну, з додатковими факторами: утоплення, ішемічна хвороба серця та наявність бупренорфіну в організмі.

Попри початкове закриття справи, у травні 2024 року правоохоронці США поновили розслідування, аби з’ясувати джерело отримання речовини. У серпні було арештовано п’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до загибелі актора.

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