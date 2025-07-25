Дети выросли: Ефросинина рассказала об отдыхе с сыном и дочкой в Испании

Маша Ефросинина откровенно рассказала об отдыхе со своими детьми в Испании. Телеведущая призналась, что это путешествие существенно отличается от прошлых, ведь ее сын и дочь повзрослели.

Ефросинина о путешествии с детьми

На личной странице в Instagram Маша поделилась серией фото с 10-летним сыном Александром.

По словам телеведущей, в этом путешествии она осознала, что ее дети уже выросли. Они впервые дали Маше по-настоящему отдохнуть и перезагрузиться.

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— Мы много говорили, планировали и мечтали. Впервые я не обслуживала отдых своих детей, а наслаждалась тем, как они уважают мое право на восстановление, — написала Ефросинина.

Маша отметила, что ее сын Саша стал чрезвычайно любознательным. Иногда мальчик задает вопросы, на которые звездная мама не знает ответа.

— Осознала, как повзрослел Саша, и какая мы с ним команда. Сына интересует все об этом мире — его жестокость, непредсказуемость, нелогичность и прекрасность одновременно. Он задает такое количество вопросов, что ответы на некоторые я должна честно признавать: Не знаю, — рассказала телеведущая.

Также Ефросинина высказалась о своей 21-летней дочери Нане, которая избегает публичности.

Ведущая назвала девушку глубокой и зрелой не по годам. Она добавила, что уважает желание Наны сохранять приватность, поэтому не публикует никаких фото с ней.

— А тем, какая у меня Нана, хочется делиться со всем миром — глубокая, умная, чистая и гигантская по масштабу своей личности. И такая непоколебимая в защите своей приватности. Это я уважаю невероятно. Да Боже, я все уважаю и принимаю в своих детях, — написала Маша.

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