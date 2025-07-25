Діти виросли: Єфросиніна розповіла про відпочинок з сином і донькою в Іспанії

Маша Єфросиніна відверто розповіла про відпочинок зі своїми дітьми в Іспанії. Телеведуча зізналась, що ця подорож суттєво відрізняється від минулих, адже її син та донька подорослішали.

Єфросиніна про подорож з дітьми

На особистій сторінці в Instagram Маша поділилася серією фото із 10-річним сином Олександром.

За словами телеведучої, у цій подорожі вона усвідомила, що її діти вже виросли. Вони вперше дали Маші по-справжньому відпочити та перезавантажитися.

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– Ми багато говорили, планували та мріяли. Вперше я не обслуговувала відпочинок своїх дітей, а насолоджувалася тим, як вони поважають моє право на відновлення, – написала Єфросиніна.

Маша зазначила, що її син Сашко став надзвичайно допитливим. Іноді хлопчик ставить запитання, на які зіркова мама не знає відповіді.

– Усвідомила, як подорослішав Сашко, і яка ми з ним команда. Сина цікавить все про цей світ – його жорстокість, непередбачуваність, нелогічність та прекрасність одночасно. Він ставить таку кількість запитань, що відповіді на деякі я маю чесно визнавати: Не знаю, – розповіла телеведуча.

Також Єфросиніна висловилася про свою 21-річну доньку Нану, яка уникає публічності.

Ведуча назвала дівчину глибокою та зрілою не по роках. Вона додала, що поважає бажання Нани зберігати приватнісь, тож не публікує жодних фото з нею.

– А тим, яка в мене Нана, хочеться ділитися з усім світом – глибока, розумна, чиста та гігантська за масштабом своєї особистості. І така непохитна у захисті своєї приватності. Це я поважаю неймовірно. Та Боже, я все поважаю та приймаю у своїх дітях, – написала Маша.

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