Бейонсе собрала Destiny’s Child на одной сцене – впервые за 7 лет
Группа Destiny’s Child появилась на сцене впервые за семь лет. Воссоединение произошло во время грандиозного финала тура Бейонсе Cowboy Carter в Лас-Вегасе.
Destiny’s Child воссоединились на шоу Бейонсе
К Бейонсе на сцене присоединились Келли Роуленд и Мишель Уильямс, исполнив любимые хиты фанатов Lose My Breath и Bootylicious.
Сюрпризом стало и совместное исполнение песни Energy, вышедшей в 2022 году. Это уже третье за более чем 15 лет воссоединение культового трио после выступления на Супербоуле в 2013-м и на Coachella в 2018-м.
Destiny’s Child официально прекратили совместную деятельность в 2006 году.
Финал тура со звездными гостями
Шоу в Лас-Вегасе стало 32-м и заключительным в рамках тура Cowboy Carter, посвященного одноименному альбому Бейонсе, который получил высшую награду на премии Грэмми в этом году.
Трехчасовое выступление поражало энергетикой, сценографией и рекордными продажами – концерты в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium и в Париже на Stade De France установили новые кассовые рекорды.
Среди звездных гостей в финале также появились рэпер Jay-Z, кантри-певец Shaboozey и 13-летняя дочь Бейонсе Блу Айви.
На одном из концертов Бейонсе не на шутку испугалась. Это произошло, когда подвешенный над сценой красный кадиллак, в котором сидела звезда, начал наклоняться. Певица вынуждена была остановить выступление, держась за трос, чтобы не упасть.