Бейонсе собрала Destiny’s Child на одной сцене – впервые за 7 лет

Группа Destiny’s Child появилась на сцене впервые за семь лет. Воссоединение произошло во время грандиозного финала тура Бейонсе Cowboy Carter в Лас-Вегасе.

Destiny’s Child воссоединились на шоу Бейонсе

К Бейонсе на сцене присоединились Келли Роуленд и Мишель Уильямс, исполнив любимые хиты фанатов Lose My Breath и Bootylicious.

Сюрпризом стало и совместное исполнение песни Energy, вышедшей в 2022 году. Это уже третье за более чем 15 лет воссоединение культового трио после выступления на Супербоуле в 2013-м и на Coachella в 2018-м.

Сейчас смотрят

Destiny’s Child официально прекратили совместную деятельность в 2006 году.

Финал тура со звездными гостями

Шоу в Лас-Вегасе стало 32-м и заключительным в рамках тура Cowboy Carter, посвященного одноименному альбому Бейонсе, который получил высшую награду на премии Грэмми в этом году.

Трехчасовое выступление поражало энергетикой, сценографией и рекордными продажами – концерты в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium и в Париже на Stade De France установили новые кассовые рекорды.

Среди звездных гостей в финале также появились рэпер Jay-Z, кантри-певец Shaboozey и 13-летняя дочь Бейонсе Блу Айви.

На одном из концертов Бейонсе не на шутку испугалась. Это произошло, когда подвешенный над сценой красный кадиллак, в котором сидела звезда, начал наклоняться. Певица вынуждена была остановить выступление, держась за трос, чтобы не упасть.

Источник : BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.