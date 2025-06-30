Авто з Бейонсе ледь не впало на глядачів під час концерту: відео інциденту

На концерті Бейонсе в Г’юстоні (штат Техас, США) стався небезпечний інцидент. Через технічну несправність авто, у якому сиділа артистка й яке висіло у повітрі, ледь не зірвалося з тросів.

Бейонсе різко зупинила концерт у Г’юстоні

Інцидент стався у суботу, 28 червня, під час виступу співачки на стадіоні NRG. Бейонсе була змушена призупинити шоу, коли червоний Кадилак, який був підвішений над сценою, почав нахилятися вбік. 43-виконавиця трималася за трос, щоб не впасти.

– Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, — сказала Бейонсе, раптово припинивши виконувати трек 6 Carriages.

На щастя, авто з артисткою повільно опустили вниз і ніхто не постраждав. Глядачі підтримали Бейонсе оплесками, а вона посміхалася і махала шанувальникам рукою.

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– Якщо я коли-небудь впаду, я знаю, що ви всі мене підхопите, – сказала співачка пізніше.

“If ever I fall, I know y’all would catch me” ???? pic.twitter.com/BA08c0ajzg — JAY (@MYBEDAZZLEDCANE) June 29, 2025

Фанати опублікували у соцмережах відео цього моменту, коментуючи їх знаменитою фразою Бейонсе “хтось буде звільнений”, яку вона вигукнула на сцені під час проблеми з освітленням у 2010 році.

У команді артистки заявили, що причиною нахилу автомобіля стала “технічна несправність”. Шоу продовжилося без інцидентів.

Джерело : BBC

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