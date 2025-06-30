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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Авто з Бейонсе ледь не впало на глядачів під час концерту: відео інциденту

Бейонсе
Фото: Getty Images

На концерті Бейонсе в Г’юстоні (штат Техас, США) стався небезпечний інцидент. Через технічну несправність авто, у якому сиділа артистка й яке висіло у повітрі, ледь не зірвалося з тросів.

Бейонсе різко зупинила концерт у Г’юстоні

Інцидент стався у суботу, 28 червня, під час виступу співачки на стадіоні NRG. Бейонсе була змушена призупинити шоу, коли червоний Кадилак, який був підвішений над сценою, почав нахилятися вбік. 43-виконавиця трималася за трос, щоб не впасти.

– Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, — сказала Бейонсе, раптово припинивши виконувати трек 6 Carriages.

На щастя, авто з артисткою повільно опустили вниз і ніхто не постраждав. Глядачі підтримали Бейонсе оплесками, а вона посміхалася і махала шанувальникам рукою.

Зараз дивляться

– Якщо я коли-небудь впаду, я знаю, що ви всі мене підхопите, – сказала співачка пізніше.

Фанати опублікували у соцмережах відео цього моменту, коментуючи їх знаменитою фразою Бейонсе “хтось буде звільнений”, яку вона вигукнула на сцені під час проблеми з освітленням у 2010 році.

У команді артистки заявили, що причиною нахилу автомобіля стала “технічна несправність”. Шоу продовжилося без інцидентів.

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Джерело: BBC

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