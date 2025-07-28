Бейонсе зібрала Destiny’s Child на одній сцені – вперше за 7 років

Гурт Destiny’s Child з’явився на сцені вперше за сім років. Возз’єднання відбулося під час грандіозного фіналу туру Бейонсе Cowboy Carter у Лас-Вегасі.

Destiny’s Child возз’єдналися на шоу Бейонсе

До Бейонсе на сцені приєдналися Келлі Роуленд і Мішель Вільямс, виконавши улюблені хіти фанатів Lose My Breath і Bootylicious.

Сюрпризним стало й спільне виконання пісні Energy, що вийшла у 2022 році. Це вже третє за понад 15 років возз’єднання культового тріо після виступу на Супербоулі у 2013-му та на Coachella у 2018-му.

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Destiny’s Child офіційно припинили спільну діяльність у 2006 році.

Фінал туру з зірковими гостями

Шоу у Лас-Вегасі стало 32-м і завершальним у межах туру Cowboy Carter, присвяченого однойменному альбому Бейонсе, який отримав найвищу нагороду на цьогорічній премії Греммі.

Тригодинний виступ вражав енергетикою, сценографією та рекордними продажами – концерти в Лондоні на Tottenham Hotspur Stadium і в Парижі на Stade De France встановили нові касові рекорди.

Серед зіркових гостей у фіналі також з’явилися репер Jay-Z, кантрі-співак Shaboozey та 13-річна донька Бейонсе Блу Айві.

На одному з концертів Бейонсе не на жарт перелякалася. Це сталося, коли підвішений над сценою червоний кадилак, у якому сиділа зірка, почав нахилятися. Співачка змушена була зупинити виступ, тримаючись за трос, аби не впасти.

Джерело : BBC

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