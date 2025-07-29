Брэдли Купер планирует сделать предложение Джиджи Хадид – СМИ

Голливудская звезда Брэдли Купер серьезно задумывается о свадьбе с моделью Джиджи Хадид.

Инсайдер рассказал, что 50-летний актер “невероятно счастлив” в отношениях с 30-летней супермоделью и уже “думает о браке и детях”.

Брэдли Купер хочет сделать предложение Джиджи Хадид

По словам источника, Купер может сделать предложение уже «в течение ближайших месяцев». Пара встречается с октября 2023 года, когда их впервые увидели вместе за романтическим ужином в ресторане Via Carota в Нью-Йорке.

Сейчас смотрят

– Они представляют себе смешанную семью – с их дочерьми и возможными общими детьми, – добавил собеседник, уверяя, что пара обсуждает возможность создания семьи.

В начале 2024 года СМИ узнали, что дети Купера и Хадид уже проводят время вместе. Тогда инсайдер сообщил, что взрослые, несмотря на занятость, стараются уделять внимание своим отношениям и наследникам.

– Важно знать, чего ты хочешь и заслуживаешь в отношениях. И когда оба партнера это понимают, работают над собой, чтобы быть лучшей версией себя для другого – это настоящее везение, – говорила Джиджи, добавляя, что чувствует себя счастливой.

Брэдли Купер воспитывает восьмилетнюю дочь Лею от отношений с моделью Ириной Шейк. Джиджи Хадид имеет четырехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика. После разрыва в 2021 году Джиджи и Зейн делят опеку.

В интервью два года назад Хадид рассказывала, что она с Маликом планирует график опеки на несколько месяцев вперед. Таким образом они поддерживают друг друга.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.