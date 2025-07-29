Бредлі Купер планує зробити пропозицію Джіджі Хадід – ЗМІ

Зірка Голлівуду Бредлі Купер серйозно замислюється над весіллям з моделлю Джіджі Хадід.

Інсайдер розповів, що 50-річний актор “надзвичайно щасливий” у стосунках із 30-річною супермоделлю й уже “думає про шлюб і дітей”.

Бредлі Купер хоче освідчитися Джіджі Хадід

За словами джерела, Купер може освідчитися вже “протягом найближчих місяців”. Пара зустрічається з жовтня 2023 року, коли їх уперше побачили разом за романтичною вечерею в ресторані Via Carota в Нью-Йорку.

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– Вони уявляють собі змішану сім’ю – з їхніми доньками й можливими спільними дітьми, – додав співрозмовник, запевняючи, що пара обговорює можливість створення родини.

На початку 2024 року ЗМІ дізналися, що діти Купера і Хадід вже проводять час разом. Тоді інсайдер повідомив, що дорослі, попри зайнятість, намагаються приділяти увагу своїм стосункам і нащадкам.

– Важливо знати, чого ти хочеш і заслуговуєш у стосунках. І коли обидва партнери це розуміють, працюють над собою, щоби бути найкращою версією себе для іншого — це справжнє везіння, – казала Джіджі, додаючи, що почувається щасливою.

Бредлі Купер виховує восьмирічну доньку Лею від стосунків із моделлю Іриною Шейк. Джіджі Хадід має чотирирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка. Після розриву у 2021 році Джіджі й Зейн поділяють опіку.

В інтервʼю два роки тому Хадід розповідала, що вона з Маліком планує графік опіки на кілька місяців вперед. У такий спосіб вони підтримують одне одного.

Джерело : PageSix

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