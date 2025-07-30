Маша Ефросинина возрождает в Киеве фестиваль Благотворительный WEEKEND

Телеведущая Маша Ефросинина организовывает в Киеве фестиваль для всей семьи Благотворительный WEEKEND. Мероприятие состоится 6 и 7 сентября на набережной ТРЦ River Mall.

Все средства от продажи билетов будут направлены в Фонд Маша на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и на закупку снаряжения для женщин-военнослужащих.

Благотворительный фестиваль Ефросининой возвращается

После многолетней паузы, вызванной пандемией и полномасштабной войной, Маша Ефросинина вместе с командой решила возродить традицию и превратить сентябрьский уикенд в место силы, радости и большой цели. В этом году фестивалю Благотворительный WEEKEND исполняется девять лет.

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— Полномасштабное вторжение изменило нас. Сегодня сделать донат или организовать благотворительное событие — норма. И я искренне радуюсь этому. Но ни для кого не секрет, как сильно мы истощены всеми страшными событиями, как, кажется, мало ресурса остается, чтобы стоять. Именно поэтому я возрождаю фестиваль, который сможет поддержать ментальное состояние украинцев и закрыть благотворительные цели, — прокомментировала Ефросинина.

Фестиваль состоится 6-7 сентября в Киеве, на набережной ТРЦ River Mall (Днепровская набережная, 12).

Формат события для всей семьи остался неизменно душевным и динамичным: спортивные активности с известными звездами, детские развлечения, маркет с полезными товарами, фудкорт, зоны отдыха и большие концерты с участием топовых украинских артистов: Alyona Alyona, MamaRika, Roxolana и других.

Но главное — это благотворительная составляющая. Каждая гривна, собранная с продажи билетов, пойдет на поддержку работы Фонда Маша.

— Мы рискнули сделать фестиваль в новых реалиях, потому что понимаем: женщинам и их семьям нужно не только восстановление, но и пространство, где можно почувствовать себя живыми, услышанными, в ресурсе. Благотворительный WEEKEND — это именно такое место. И одновременно возможность помочь тем, кто сейчас больше всего нуждается в нашей поддержке. Приглашаю всех вас вместе с пользой провести этот уикенд, отдохнуть и закрыть новый сбор на нужды гражданских женщин и женщин-военнослужащих, — добавила Ефросинина.

Купить билеты на Благотворительный WEEKEND можно по ссылке. Генеральным телевизионным партнером события является телеканал ICTV2.

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