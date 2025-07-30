Маша Єфросиніна відроджує в Києві фестиваль Благодійний WEEKEND

Телеведуча Маша Єфросиніна організовує в Києві фестиваль для всієї родини Благодійний WEEKEND. Захід відбудеться 6 та 7 вересня на набережній ТРЦ River Mall.

Усі кошти від продажу квитків будуть спрямовані у Фонд Маша на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та на закупівлю спорядження для жінок-військовослужбовиць.

Благодійний фестиваль Єфросиніної повертається

Після кількарічної паузи, спричиненої пандемією та повномасштабною війною, Маша Єфросиніна разом із командою вирішила відродити традицію і перетворити вересневий вікенд на місце сили, радості та великої мети. Цього року фестивалю Благодійний WEEKEND виповнюється дев’ять років.

Зараз дивляться

– Повномасштабне вторгнення змінило нас. Сьогодні зробити донат чи організувати благодійну подію — норма. І я щиро радію цьому. Та ні для кого не секрет, як сильно ми виснажені всіма страшними подіями, як, здається, мало ресурсу лишається, щоб стояти. Саме тому я відроджую фестиваль, який зможе підтримати ментальний стан українців і закрити благодійні цілі, – прокоментувала Єфросиніна.

Фестиваль відбудеться 6-7 вересня в Києві, на набережній ТРЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12).

Формат події для всієї родини залишився незмінно душевним і динамічним: спортивні активності з відомими зірками, дитячі розваги, маркет з корисними товарами, фудкорт, зони відпочинку та великі концерти за участю топових українських артистів: Alyona Alyona, MamaRika, Roxolana та інших.

Але головне — це благодійна складова. Кожна гривня, зібрана з продажу квитків, піде на підтримку роботи Фонду Маша.

– Ми ризикнули зробити фестиваль у нових реаліях, бо розуміємо: жінкам та їхнім родинам потрібно не лише відновлення, а й простір, де можна відчути себе живими, почутими, в ресурсі. Благодійний WEEKEND – це саме таке місце. І одночасно можливість допомогти тим, хто зараз найбільше потребує нашої підтримки. Запрошую всіх вас разом з користю провести цей вікенд, відпочити та закрити новий збір на потреби цивільних жінок та жінок-військовослужбовиць, – додала Єфросиніна.

Придбати квитки на Благодійний WEEKEND можна за посиланням. Генеральним телевізійним партнером події є телеканал ICTV2.

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