Ольга Горбачева разводится с Юрием Никитиным: что стало причиной

Певица Ольга Горбачева заявила, что разводится со своим мужем, продюсером Юрием Никитиным после девяти лет брака.

Пара не находится в отношениях уже восемь месяцев, из которых три — не живет вместе. Однако официально Горбачева и Никитин брак еще не расторгли.

Горбачева о разводе с Никитиным

Артистка призналась, что инициатором развода стала именно она. По словам Горбачевой, у нее не хватало ресурса на эти отношения, ведь Никитин требует много внимания, а она хочет сосредоточиться на своей карьере и на дочерях.

Сейчас смотрят

— Сейчас у нас процесс завершения отношений. Мы не на официальной стадии, но близки к ней. Мы последние восемь месяцев как завершили наши отношения. Это не связано с третьими лицами, это связано с моими личными процессами. Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня прекрасный муж, но у меня не было больше ресурса на эти отношения, — заявила Ольга.

Горбачева назвала Никитина замечательным человеком, однако отметила, что им обоим было сложно в отношениях. Когда певица и продюсер расходились, то были очень истощенными, а сейчас они, по словам Ольги, “расцветают”.

Горбачева добавила, что после разрыва Юрий оставил ей все нажитое имущество.

— Когда женщина не вкладывается в отношения — все умирает. У меня не было сил вкладываться в отношения. Слишком много всего с нами происходило. Плюс мой личный кризис, гормональные изменения. Что бы это ни было, сейчас я чувствую себя классно, очень легко. У меня все-таки была созависимость в этих отношениях, я не развивала свои лидерские качества, я очень много вкладывалась в мужчину, — поделилась певица.

Отметим, что для Юрия Никитина и Ольги Горбачевой этот разрыв уже не первый. Пара была в браке с 2007 по 2009 год. В 2011-м продюсер и певица снова начали встречаться, а в 2016-м — поженились. Супруги воспитывают двух дочерей — Полину и Серафиму.

Фото: Ольга Горбачева

Источник : Слава Демин

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