Ольга Горбачова розлучається з Юрієм Нікітіним: що стало причиною

Співачка Ольга Горбачова заявила, що розлучається зі своїм чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним після дев’яти років шлюбу.

Пара не перебуває у стосунках вже вісім місяців, із яких три – не живе разом. Однак офіційно Горбачова і Нікітін шлюб ще не розірвали.

Горбачова про розлучення з Нікітіним

Артистка зізналася, що ініціаторкою розлучення стала саме вона. За словами Горбачової, у неї не вистачало ресурсу на ці стосунки, адже Нікітін потребує багато уваги, а вона хоче зосередитися на своїй кар’єрі і на доньках.

Зараз дивляться

– Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не на офіційній стадії, але до неї близько. Ми останніх вісім місяців як завершили наші стосунки. Це не пов’язано з третіми особами, це пов’язано з моїми особистими процесами. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене не було більше ресурсу на ці стосунки, – заявила Ольга.

Горбачова назвала Нікітіна чудовим чоловіком, однак зауважила, що їм обом було складно в стосунках. Коли співачка і продюсер розходилися, то були дуже виснаженими, а зараз вони, за словами Ольги, “розквітають”.

Горбачова додала, що після розриву Юрій залишив їй усе нажите майно.

– Коли жінка не вкладається у стосунки – все помирає. У мене не було сил вкладатися у стосунки. Занадто багато всього з нами відбувалося. Плюс моя особиста криза, гормональні зміни. Що б це не було, зараз я почуваюся класно, дуже легко. У мене все-таки була співзалежність у цих стосунках, я не розвивала свої лідерські якості, я дуже багато вкладалася в чоловіка, – поділилася співачка.

Зазначимо, що для Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової цей розрив вже не перший. Пара перебувала в шлюбі з 2007 по 2009 рік. У 2011-му продюсер та співачка знову почали зустрічатися, а у 2016-му – одружилися. Подружжя виховує двох доньок – Поліну та Серафиму.

Фото: Ольга Горбачова

Джерело : Слава Дьомін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.