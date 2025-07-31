Разошлись еще до войны: Шоптенко подтвердила развод со вторым мужем

Хореограф Елена Шоптенко развелась со вторым мужем, предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара была в браке с 2016 года, у них есть общий сын Алексей.

Шоптенко о разводе

Танцовщица призналась, что рассталась со вторым мужем еще до начала полномасштабной войны в Украине, а официально они расторгли брак позже.

— Мы развелись. Мы разошлись еще до войны, а официально развелись во время нее. Фактически, я свободна, можно сказать. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, – это всегда нелегко, — поделилась Елена.

Рассказывая о причинах развода, Шоптенко отметила, что в браке партнеры должны разделять одинаковые ценности, искренне говорить и договариваться друг с другом, иначе отношения сойдут на нет.

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— Мы расстались – потому что такова жизнь. Когда люди разрывают свои отношения, это не постыдно. Если ценности разные, если они не становятся одинаковыми, то тогда просто ничего не получается. У меня есть определенное понимание семьи, взаимодействия друг с другом. Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер – другую. Вопрос в том, что нужно сначала договариваться, говорить, – отметила танцовщица.

По словам Шоптенко, с бывшим мужем она общается только на темы, касающиеся их 7-летнего сына Алексея.

— Для меня, если отношения заканчиваются, то они заканчиваются. Люди не остаются лучшими друзьями. Я не дружу с бывшими. Мы общаемся по поводу ребенка, — добавила Елена.

Фото: Елена Шоптенко

Источник: Маричка Падалко

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