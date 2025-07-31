Суд отклонил иск Болдуина против прокуроров по делу об убийстве украинки Хатчинс

Судья штата Нью-Мексико отклонил иск актера Алека Болдуина, который обвинял прокуроров и следователей в злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в деле об убийстве украинского оператора Галины Хатчинс на съемках фильма Ржавчина в 2021 году.

Что известно об иске Алека Болдуина

Судья отклонил дело без рассмотрения ввиду отсутствия каких-либо существенных действий по иску, который был подан в окружной суд штата в начале этого года. У адвокатов Болдуина будет 30 дней, чтобы подать ходатайство о возобновлении дела.

В иске Болдуин утверждал, что специальный прокурор Кари Морриси, окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис, трое следователей округа Санта-Фе, а также совет комиссаров округа незаконно преследовали его по профессиональным или политическим мотивам. Он обвинил их в клевете и нарушении процедуры расследования.

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Напомним, смертельный инцидент произошел на съемочной площадке вестерна Ржавчина в Нью-Мексико в октябре 2021 года. Во время репетиции Алек Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, однако в стволе оказался боевой патрон. Пуля смертельно ранила оператора Галину Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Алек Болдуин был обвинен в непредумышленном убийстве, однако в июле прошлого года его дело закрыли из-за ранее не рассмотренных доказательств. Судья вынесла решение после того, как стало известно, что прокуроры не ознакомили защиту с партией пуль, которые могли привести к трагедии.

Источник : AP

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