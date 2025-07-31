Суд відхилив позов Болдвіна проти прокурорів у справі про вбивство українки Гатчинс
Суддя штату Нью-Мексико відхилив позов актора Алека Болдвіна, який звинувачував прокурорів та слідчих у зловмисному переслідуванні та порушенні цивільних прав у справі про вбивство української операторки Галини Гатчинс на зйомках фільму Іржа у 2021 році.
Що відомо про позов Алека Болдвіна
Суддя відхилив справу без розгляду через відсутність будь-яких суттєвих дій за позовом, який був поданий до окружного суду штату на початку цього року. Адвокати Болдвіна матимуть 30 днів, щоб подати клопотання про поновлення справи.
У позові Болдвін стверджував, що спеціальний прокурор Карі Моррісі, окружний прокурор Мері Кармак-Олтвіс, троє слідчих округу Санта-Фе, а також рада комісарів округу незаконно незаконно переслідували його з професійних або політичних мотивів. Він звинуватив їх у наклепі та порушенні процедури розслідування.
Нагадаємо, смертельний інцидент стався на знімальному майданчику вестерну Іржа в Нью-Мексико у жовтні 2021 року. Під час репетиції Алек Болдвін вистрілив із реквізитного револьвера, однак у стволі виявився бойовий патрон. Куля смертельно поранила операторку Галину Гатчинс, а режисер Джоел Соуза дістав поранення.
Алек Болдвін був обвинувачений у ненавмисному вбивстві, однак у липні минулого року його справу закрили через раніше не розглянуті докази. Суддя винесла таке рішення, коли стало відомо, що прокурори не ознайомили захист із партією куль, які могли спричинити трагедію.