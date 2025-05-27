Ханну Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемках фильма Ржавчина, досрочно освободили из тюрьмы. Ее перевели из исправительного учреждения в Нью-Мексико домой в Буллхед-Сити, Аризона. Она отбывает условный срок на свободе.

Оружейницу фильма Ржавчина досрочно освободили из тюрьмы

В марте 2024 года Гутьеррес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве оператора-украинки Галины Хатчинс. Суд назначил ей 18 месяцев заключения — это был максимально возможный срок по статье. Однако полностью срок она не отбыла. Освобождение произошло ранее по решению комиссии по условно-досрочному освобождению штата Нью-Мексико.

Ханна остается под надзором. Она обязана носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, а также работать или учиться. Эти условия являются обязательными до конца ее пробационного срока.

Трагедия на съемках Ржавчины

Смертельный инцидент произошел на съемочной площадке в октябре 2021 года. На съемках вестерна Ржавчина в Нью-Мексико актер Алек Болдуин во время репетиции выстрелил из реквизитного револьвера. В стволе оказался боевой патрон.

Пуля смертельно ранила оператора Галину Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза также получил ранения. Болдуин, по словам его жены, хотел покончить жизнь самоубийством после рокового случая.

Гутьеррес-Рид работала оружейницей фильма и отвечала за проверку всех реквизитных единиц. Именно она должна была гарантировать, что оружие не содержит боевых патронов. Следствие пришло к выводу, что женщина не выполнила обязанности должным образом, что и привело к трагедии.

В суде она признала свою частичную ответственность, заявив, что была молодой и неопытной, но старалась выполнять работу добросовестно. По другому обвинению — в фальсификации доказательств — ее оправдали. В то же время она получила отдельный испытательный срок за ношение оружия в баре в Санта-Фе за несколько недель до начала съемок Ржавчины.

Что было с Болдуином после трагедии

Алек Болдуин также был обвинен в непредумышленном убийстве, однако его дело впоследствии закрыли. Причиной стало то, что обвинение не передало защите полный объем доказательств. Впоследствии актер подал гражданский иск против прокуроров, обвинив их в нарушении своих прав.

Мировая премьера вестерна Ржавчина состоялась в ноябре 2024 года на фестивале в Польше, а со 2 мая 2025-го фильм вышел в прокат и появился на стримингах.

Источник : The Guardian

