Помер Халк Хоган – культовий рестлер та кінозірка 90-х

Американський реслер і кіноактор Халк Хоган помер на 72-му році життя.

За повідомленням медіа, медики прибули до його будинку в Клірвотері, у четвер вранці, 24 липня, після виклику щодо зупинки серця.

Помер Халк Хоган – що відомо

За даними журналістів, біля будинку стояли кілька машин поліції та швидкої допомоги. Хогана винесли на ношах і доправили до лікарні.

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Ще кілька тижнів тому його дружина Скай заперечувала чутки про кому, наголошуючи, що серце Хогана “сильне”, і він відновлюється після операцій.

У травні зірка переніс хірургічне втручання на шиї, через що в червні ширилися чутки про те, що він “при смерті”, однак тоді їх спростували.

Ким був Халк Хоган

Справжнє ім’я спортсмена – Тері Джин Боллеа. Він зробив із професійного реслінгу масове сімейне шоу. Його яскраві виступи на рингу приваблювали не лише дорослих, а й дітей, зробивши WWE глобальним явищем.

У 1996 році Хоган змінив амплуа – з героя перетворився на лиходія, створивши культову команду New World Order (NWO). Тоді ж він узяв сценічне ім’я Голлівудський Халк Хоган. Це лише підсилило його популярність.

У 2005 році його включили до Залу слави WWE, але в 2015-му виключили через расистські висловлювання, записані під час сексуального контакту.

Після судової тяганини він виграв справу проти Gawker, яка оприлюднила це відео. У 2020 році його знову включили до Залу слави – цього разу як члена NWO.

Кар’єра в кіно та на телебаченні

Хоган дебютував у кіно у 1982 році у стрічці Роккі III, де у нього була камео. Згодом з’явився в таких фільмах, як Без правил, Коммандо з передмістя та Містер Няня

Окрему популярність йому принесло реаліті-шоу Hogan Knows Best на VH1, де знімалася вся родина – дружина Лінда, син Нік та донька Брук.

Хоган мав численні травми через роки виступів. В одному з інтерв’ю він зізнавався, що в його тілі не лишилося жодної оригінальної частини.

У травні 2025 року Халк Хоган востаннє спілкувався з журналістами на презентації нової аматорської ліги з реслінгу. Перші змагання мали відбутися 30 серпня.

Джерело : TMZ

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