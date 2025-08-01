Чому помер Халк Хоган: судмедексперти назвали причину

Культовий реслер та кінозірка 90-х Халк Хоган помер від інфаркту. Про офіційну причину смерті повідомив судово-медичний центр округу Пінеллас у штаті Флорида.

24 липня 71-річного Хогана (справжнє ім’я Террі Боллеа) знайшли непритомним у його будинку в Кліруотері. Медики, які прибули на виклик, доправили його до лікарні Morton Plant, однак урятувати не змогли – смерть констатували в реанімації.

Представники сім’ї підтвердили втрату, наголосивши, що вона стала для них великою несподіванкою. Тіло передали судмедекспертам, а згодом родина подала запит на кремацію. Її дата наразі не розголошується.

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Чому помер Халк Хоган

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, Хоган помер внаслідок гострого інфаркту міокарда – раптового порушення кровотоку до серця.

У документах також згадується, що в нього був нерегулярний серцевий ритм і хронічний лімфолейкоз – форма раку крові, про яку раніше публічно не повідомлялося. Смерть визнано природною.

У травні Халк Хоган переніс складну операцію на шиї. Це викликало хвилю чуток у медіа щодо критичного стану зірки. Втім, дружина Скай Дейлі публічно спростувала ці заяви, а менеджер Джиммі Харт також запевняв, що реслер почувається “феноменально”.

Реакція на смерть Халка Хогана

Після смерті знаменитості близькі опублікували зворушливі дописи в памʼять про нього. Дружина написала, що її серце розбите, і вона досі не може усвідомити втрату.

Донька Брук зізналася, що відчула момент смерті батька ще до того, як дізналася новину. Колишня дружина Хогана Лінда з болем зізналася, що досі кохає його.

Син Нік поділився архівними світлинами з батьком і назвав його “найкращим другом”. Пам’ять Хогана вшанували й у WWE – на шоу Monday Night Raw влаштували спеціальну меморіальну церемонію.

Джерело : PageSix

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