Камалия поздравила бывшего мужа с 70-летием: сеть поразил его внешний вид

Певица Камалия осталась в хороших отношениях с бывшим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Подтверждением тому, что экс-супруги разошлись цивилизованно, стало эмоциональное поздравление Камалии.

Камалия поздравила бывшего с днем рождения

Артистка отметила, что ее бывший муж и в 70 лет выглядит энергичным и молодым, не теряет жизнерадостности и заботится о семье.

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– Даже не верится, что тебе 70, потому что ты такой энергичный, спортивный, всегда в движении, всегда с нами. Ты всегда заряжаешь нас позитивом, поддерживаешь, шутишь и просто даришь нам тепло, – написала певица от себя и дочерей Мирабеллы и Арабеллы.

Для поздравления Камалия выбрала серию фото бывшего мужа в майке и шортах, подчеркивающих его хорошую физическую форму. Подписчики звезды не могут поверить, что Захуру исполнилось 70.

70? Я бы подумала, не больше 50! Поздравляю!

Человек, который всегда молод! С днем рождения!

Самые искренние поздравления! Возраст – всего лишь цифра, это правда!

Реально не верится, что 70! Вы уверены, что 70? Это не опечатка? Поздравляю!

Камалия и Мохаммад Захур прожили в браке 20 лет. О разводе стало известно в апреле 2023 года – его инициировала певица.

Впоследствии она объяснила, что причиной стали напряженные отношения с дочерью Захура от предыдущего брака Татьяной, которая после полномасштабного вторжения РФ жила вместе с ними.

Несмотря на сложный период перед разрывом, Камалия подчеркивала, что они смогли сохранить взаимное уважение, общаются на семейных праздниках и совместно воспитывают детей.

Фото: Камалия

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