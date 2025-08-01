Камалия поздравила бывшего мужа с 70-летием: сеть поразил его внешний вид
Певица Камалия осталась в хороших отношениях с бывшим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.
Подтверждением тому, что экс-супруги разошлись цивилизованно, стало эмоциональное поздравление Камалии.
Камалия поздравила бывшего с днем рождения
Артистка отметила, что ее бывший муж и в 70 лет выглядит энергичным и молодым, не теряет жизнерадостности и заботится о семье.
– Даже не верится, что тебе 70, потому что ты такой энергичный, спортивный, всегда в движении, всегда с нами. Ты всегда заряжаешь нас позитивом, поддерживаешь, шутишь и просто даришь нам тепло, – написала певица от себя и дочерей Мирабеллы и Арабеллы.
Для поздравления Камалия выбрала серию фото бывшего мужа в майке и шортах, подчеркивающих его хорошую физическую форму. Подписчики звезды не могут поверить, что Захуру исполнилось 70.
- 70? Я бы подумала, не больше 50! Поздравляю!
- Человек, который всегда молод! С днем рождения!
- Самые искренние поздравления! Возраст – всего лишь цифра, это правда!
- Реально не верится, что 70! Вы уверены, что 70? Это не опечатка? Поздравляю!
Камалия и Мохаммад Захур прожили в браке 20 лет. О разводе стало известно в апреле 2023 года – его инициировала певица.
Впоследствии она объяснила, что причиной стали напряженные отношения с дочерью Захура от предыдущего брака Татьяной, которая после полномасштабного вторжения РФ жила вместе с ними.
Несмотря на сложный период перед разрывом, Камалия подчеркивала, что они смогли сохранить взаимное уважение, общаются на семейных праздниках и совместно воспитывают детей.
Фото: Камалия