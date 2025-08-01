Камалія привітала ексчоловіка з 70-річчям: мережу вразив його вигляд

Співачка Камалія лишилася в гарних стосунках із колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Підтвердженням тому, що експодружжя розійшлося цивілізовано, стало емоційне привітання Камалії.

Камалія привітала колишнього з народинами

Артистка відзначила, що її ексчоловік і в 70 років має енергійний і молодий вигляд, не втрачає життєрадісності й турбується про родину.

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– Навіть не віриться, що тобі 70, бо ти такий енергійний, спортивний, завжди у русі, завжди з нами. Ти завжди заряджаєш нас позитивом, підтримуєш, жартуєш і просто даруєш нам тепло, – написала співачка від себе та доньок Мірабелли й Арабелли.

Для привітання Камалія обрала серію фото ексчоловіка в майці та шортах, що підкреслюють його гарну фізичну форму. Підписники зірки не можуть повірити, що Захуру виповнилося 70.

70? Я б подумала, не більше 50! Вітання!

Людина, яка завжди молода! З днем народження!

Найщиріші вітання ! Вік – лише цифра, це правда!

Реально не віриться, що 70! Ви впевнені, що 70? Це не хибодрук? Вітаю!

Камалія та Мохаммад Захур прожили у шлюбі 20 років. Про розлучення стало відомо у квітні 2023 року – його ініціювала співачка.

Згодом вона пояснила, що причиною стали напружені стосунки з донькою Захура від попереднього шлюбу Тетяною, яка після повномасштабного вторгнення РФ жила разом із ними.

Попри складний період перед розривом, Камалія наголошувала, що вони змогли зберегти взаємоповагу, спілкуються на сімейних святах і спільно виховують дітей.

Фото: Камалія

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