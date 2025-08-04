Сложно и больно: Денисенко призналась, какие у нее отношения с бывшим мужем

Наталка Денисенко рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужем, актером и военнослужащим Андреем Фединчиком. Также актриса призналась, кто стал инициатором их развода.

Денисенко об отношениях с Фединчиком

Наталка, которая только недавно подтвердила развод с Фединчиком, отметила, что это “чрезвычайно сложный и болезненный” опыт. По словам Денисенко, инициатором разрыва брака была именно она.

— Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или “перепрыгнуть” в новые отношения — невозможно. И в этом нет никакой драмы, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было замечательным, — сказала актриса.

Денисенко говорит, что много работала над собой и своим состоянием, поэтому сейчас ей уже легче. Актриса пытается строить здоровые отношения с Фединчиком, ведь он остается важным человеком в ее жизни. К тому же у бывших супругов есть общий сын Андрей, воспитанием которого они занимаются вместе.

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— Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрей не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом. Мне кажется, что сынок это видит. Для меня самое главное, чтобы для ребенка семья осталась семьей независимо от обстоятельств, — поделилась Наталка.

Напомним, что Денисенко и Фединчик официально развелись в мае этого года. Пара прожила в браке восемь лет.

Источник: Playboy

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