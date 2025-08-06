Второй сезон Венздей на Netflix: чем он лучше первого

Кажется, даже Уэнсдей Адамс может повзрослеть. Прошло три года с момента, когда мы впервые увидели мрачную, ироничную и изысканно циничную интерпретацию классического персонажа в исполнении Дженны Ортеги в хите Netflix Wednesday. И за это время сериал не просто успел отдохнуть, но и получил настоящий апгрейд.

Об этом сообщает USA today.

Второй сезон Венздей на Netflix: что известно

Первый сезон, несмотря на рекордные просмотры, сотни тысяч TikTok-видео с культовым танцем, массовые костюмы на Хэллоуин и бесконечные каламбуры со словом woe, все же порой ощущался как черновик более масштабного замысла. Было видно, что в нем есть потенциал, но он лишь выглядывал из-за краев сюжета.

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Сезон 2 нашел свой голос. Здесь все собрано значительно плотнее: расширенные роли второстепенных персонажей (особенно Мортиши Адамс в исполнении замечательной Кэтрин Зета-Джонс), отказ от чрезмерной подростковой мелодрамы (ни одного Сумерки-эффекта) и уверенность в тоне и стиле, которой не хватало в дебюте. Похоже, что шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар, а также режиссер Тим Бертон «проснулись» и нашли ту самую душу сериала — желательно, в старом черном шкафу с решеткой и ржавчиной.

Мы снова возвращаемся в Академию Невермор — готический приют для сверхъестественных подростков, который Венздей спасла в финале первого сезона, победив злодеев Тайлера (Хантер Дуан) и Мэрилин Торнхилл (Кристина Риччи, бывшая Венздей). Теперь она популярна как никогда благодаря своему resting ghoul face, но сталкивается с новой, неуловимой угрозой, угрожающей и школе, и ее яркой соседке по комнате Энид (Эмма Майерс).

В то же время героиня впервые показана уязвимой: ее экстрасенсорные способности дают сбои, а мать Мортиша, как неопределенный гость в школе, давит своим присутствием.

Сюжет теперь более сфокусирован и по-настоящему интересен. Венздей втягивается в расследование не просто так, а потому, что ставки для нее лично чрезвычайно высоки. Это добавляет персонажу эмоциональной глубины, делает ее менее отстраненной и более человечной, а для зрителя — значительно интереснее.

Заметно расширились и второстепенные линии. Энид и Бьянка в первом сезоне казались больше атмосферными акцентами, чем полноценными героями. В новых сериях они получают истории и развитие.

Добавились и новые персонажи в исполнении Билли Пайпер, Хизер Матараццо, Тандиве Ньютон и Стива Бушеми. Это не просто звездные камео для титров, а полноценные участники истории, которые привносят вес в сюжет.

Темп стал более динамичным. Если первый сезон иногда напоминал размеренное закрашивание по контуру с предсказуемыми шагами, то теперь чувствуется настоящая энергия и азарт. Атмосфера сериала сохранила свое готическое очарование, но стала более пряной, наполненной элементами ужаса и искренними эмоциями.

Первый сезон, несмотря на успех, был приятным, но безопасным, что могло бы устроить зрителей, но вряд ли понравилось бы самой Венздей. Второй же отказался от этой приятности и сделал сериал ярче, острее и значительно интереснее.

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