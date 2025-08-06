Уэнсдей 2 сезон уже на Netflix: Дженна Ортега обратилась к украинцам

Сериал Уэнсдей вернулся на Netflix. Стриминговый сервис представил первую часть второго сезона хитового сериала.

К слову, украинские фанаты шоу получили личное приглашение к просмотру от исполнительницы главной роли Дженны Ортеги.

Уэнсдей 2 сезон стартовал на Netflix

После феноменального успеха первого сезона мрачная наследница семьи Аддамсов начинает новый учебный год в Академии Невермор.

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Здесь ее ждут старые знакомые и новые враги. Компанию ей составит родной брат Пагсли, которому Уэнсдей уже обозначила список правил поведения в школе.

– Старшие дочери не присматривают за младшими, они управляют с помощью страха и строгости, – говорится в описании к ролику.

На стриминге уже доступны четыре новых эпизода Уэнсдей 2 сезон, еще четыре появятся 3 сентября.

Как смотреть Уэнсдей 2 сезон

Первая часть второго сезона шоу содержит четыре главы, имеющие следующие названия:

Эпизод 1 – Новые скорби

Эпизод 2 – Знакомая скорбь

Эпизод 3 – Зов скорби

Эпизод 4 – Если бы скорбь могла говорить

Дженна Ортега лично обратилась к своим поклонникам в Украине, пообещав еще больше монстров, тайн и мрака.

Подобное обращение записано еще для нескольких стран. Чтобы посмотреть сериал, нужно иметь подписку на Netflix.

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