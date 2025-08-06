Другий сезон Венздей на Netflix: чим він кращий за перший

Здається, навіть Венздей Адамс може подорослішати. Минуло три роки з моменту, коли ми вперше побачили похмуру, іронічну й вишукано цинічну інтерпретацію класичного персонажа у виконанні Дженни Ортеги в хіті Netflix Wednesday. І за цей час серіал не просто встиг відпочити, а й отримав справжній апгрейд.

Про це повідомляє USA today.

Другий сезон Венздей на Netflix: що відомо

Перший сезон, попри рекордні перегляди, сотні тисяч TikTok-відео з культовим танцем, масові костюми на Гелловін і нескінченні каламбури зі словом woe, все ж часом відчувався як чернетка більш масштабного задуму. Було видно, що в ньому є потенціал, але він лише визирав з-за країв сюжету.

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Сезон 2 знайшов свій голос. Тут усе зібрано значно щільніше: розширені ролі другорядних персонажів (особливо Мортіші Адамс у виконанні чудової Кетрін Зета-Джонс), відмова від надмірної підліткової мелодрами (жодного Сутінки-ефекту) та впевненість у тоні й стилі, якої бракувало у дебюті. Схоже, що шоуранери Аль Гоф і Майлз Міллар, а також режисер Тім Бертон “прокинулися” й знайшли ту саму душу серіалу — бажано, в старій чорній шафі з ґратами та іржею.

Ми знову повертаємося до Академії Невермор — готичного притулку для надприродних підлітків, який Венздей врятувала у фіналі першого сезону, перемігши лиходіїв Тайлера (Гантер Дуан) та Мерілін Торнгілл (Крістіна Річчі, колишня Венздей). Тепер вона популярна як ніколи завдяки своєму resting ghoul face, але стикається з новою, невловимою загрозою, що загрожує і школі, і її яскравій сусідці по кімнаті Енід (Емма Маєрс).

Водночас героїня вперше показана вразливою: її екстрасенсорні здібності дають збої, а мати Мортіша, як невизначений гість у школі, тисне своєю присутністю.

Сюжет тепер більш сфокусований і по-справжньому цікавий. Венздей втягується в розслідування не просто так, а тому, що ставки для неї особисто надзвичайно високі. Це додає персонажу емоційної глибини, робить її менш відстороненою та більш людяною, а для глядача — значно цікавішою.

Помітно розширилися й другорядні лінії. Енід та Б’янка у першому сезоні здавалися більше атмосферними акцентами, ніж повноцінними героями. У нових серіях вони отримують історії та розвиток.

Додалися й нові персонажі у виконанні Біллі Пайпер, Гізер Матараццо, Тандіве Ньютон і Стіва Бушемі. Це не просто зіркові камео для титрів, а повноцінні учасники історії, які привносять вагу у сюжет.

Темп став динамічнішим. Якщо перший сезон іноді нагадував розмірене зафарбовування по контуру з передбачуваними кроками, то тепер відчувається справжня енергія та азарт. Атмосфера серіалу зберегла свою готичну чарівність, але стала більш пряною, наповненою елементами жаху та щирими емоціями.

Перший сезон, попри успіх, був приємним, але безпечним, що могло б влаштувати глядачів, але навряд чи сподобалося б самій Венздей. Другий же відмовився від цієї приємності і зробив серіал яскравішим, гострішим і значно цікавішим.

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