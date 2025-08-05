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Леди Гага выпустит песню для 2 сезона Уэнсдей: когда премьера

Леді Гага
Фото: Depositphotos

Американская певица Леди Гага выпустит трек Dead Dance специально для второго сезона сериала Уэнсдей от Netflix.

Песня и клип выйдут в следующем месяце. Премьера должна совпасть с появлением звезды в сериале в роли Розалин Ротвуд, “легендарной учительницы Невермор, которая пересекается с Уэнсдей”.

Леди Гага записала трек для 2-го сезона Уэнсдей

Как пишет Variety со ссылкой на двух инсайдеров, песня Dead Dance была записана той же командой, которая работала над альбомом Леди Гаги Mayhem.

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Режиссер Тим Бертон восторженно отозвался о Гаге на премьере второго сезона сериала Уэнсдей в Лондоне на прошлой неделе. Звезда не присутствовала на премьере из-за своего концертного тура Mayhem Ball.

— Она — настоящая артистка, и для меня работа с артистами является источником вдохновения, — сказал Бертон о Гаге.

Режиссер также недавно намекнул, что в будущем он может снова поработать с певицей, заявив, что он “сделал с ней еще кое-что”. Однако больше подробностей Бертон не раскрыл.

Напомним, что 2 сезон Уэнсдей выйдет на Netflix в двух частях. Первые серии появятся 6 августа, а остальные – 3 сентября.

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