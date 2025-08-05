Леди Гага выпустит песню для 2 сезона Уэнсдей: когда премьера
Американская певица Леди Гага выпустит трек Dead Dance специально для второго сезона сериала Уэнсдей от Netflix.
Песня и клип выйдут в следующем месяце. Премьера должна совпасть с появлением звезды в сериале в роли Розалин Ротвуд, “легендарной учительницы Невермор, которая пересекается с Уэнсдей”.
Леди Гага записала трек для 2-го сезона Уэнсдей
Как пишет Variety со ссылкой на двух инсайдеров, песня Dead Dance была записана той же командой, которая работала над альбомом Леди Гаги Mayhem.
Режиссер Тим Бертон восторженно отозвался о Гаге на премьере второго сезона сериала Уэнсдей в Лондоне на прошлой неделе. Звезда не присутствовала на премьере из-за своего концертного тура Mayhem Ball.
— Она — настоящая артистка, и для меня работа с артистами является источником вдохновения, — сказал Бертон о Гаге.
Режиссер также недавно намекнул, что в будущем он может снова поработать с певицей, заявив, что он “сделал с ней еще кое-что”. Однако больше подробностей Бертон не раскрыл.
Напомним, что 2 сезон Уэнсдей выйдет на Netflix в двух частях. Первые серии появятся 6 августа, а остальные – 3 сентября.