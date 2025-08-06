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3 хв.

Венздей 2 сезон вже на Netflix: Дженна Ортега звернулася до українців

Венздей 2 сезон - тизер
Фото: Netflix

Серіал Венздей повернувся на Netflix. Стримінговий сервіс представив першу частину другого сезону хітового серіалу.

До слова, українські фанати шоу отримали особисте запрошення до перегляду від виконавиці головної ролі Дженни Ортеги.

Венздей 2 сезон стартував на Netflix

Після феноменального успіху першого сезону похмура спадкоємиця родини Аддамсів починає новий навчальний рік в Академії Невермор.

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Тут на неї чекають старі знайомі та нові вороги. Компанію їй складе рідний брат Пагслі, якому Венздей вже окреслила список правил поводження у школі.

– Старші доньки не глядять молодших, вони керують за допомогою страху та суворості, – йдеться в описі до ролика.

На стримінгу вже доступні чотири нові епізоди Венздей 2 сезон, ще чотири з’являться 3 вересня.

Як дивитися Венздей 2 сезон

Перша частина другого сезону шоу містить чотири глави, що мають такі назви:

  • Епізод 1 – Нові скорботи
  • Епізод 2 – Знайома скорбота
  • Епізод 3 – Поклик скорботи
  • Епізод 4 – Якби скорбота могла говорити

Дженна Ортега особисто звернулася до своїх шанувальників в Україні, пообіцявши ще більше монстрів, таємниць та мороку.

Подібне звернення записане ще для кількох країн. Щоби переглянути серіал, потрібно мати підписку на Netflix.

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