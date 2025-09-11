Мне больно от этого: Павел Текучев о сериалах, отцовстве и амбициях
Осенний телесезон уже стартовал, и на телеканале ICTV2 уже начали выходить новые серии любимых проектов наших зрителей. Среди них – продолжение иронического детектива Коп из прошлого. Премьера запланирована на понедельник, 22 сентября, в 20:00.
Факты ICTV пообщались с исполнителем роли напарника главного героя Павлом Текучевым.
Актер этим летом впервые стал отцом и откровенно рассказал о своих ощущениях в новом статусе, а также поразмышлял о будущем украинских сериалов и признался, из-за чего ему больно.
Павел Текучев о сериалах
– Статистика говорит о Копе из прошлого как о высокорейтинговом сериале. Как вы считаете, в чем секрет его успеха?
– Пожалуй в том, что мы создаем его с позитивом. Он дарит людям какую-то нотку позитива, радости, любопытства, восторга.
– Вы похожи на своего персонажа по характеру? Или вы кардинально отличаетесь от него?
– Дело в том, что этому персонажу уже шесть или семь лет, он уже пошел в первый класс (улыбается – Ред.). Поэтому грань уже немного стерлась.
Конечно, когда мы начинали, он был полной противоположностью меня – четкий, строгий, очень правильный. Но со временем персонаж становился все более комплексным, и в последнем сезоне, мне кажется, мы уже пришли к такому балансу, где есть все: и я, и не я, и помощь партнеров, и режиссера, и сценария.
– Что вы, по собственным оценкам, сказали бы об украинских сериалах? Например, среди зарубежных есть такие, которые не уступают шедеврам кинематографа по уровню вклада. В Украине уже есть подобные работы?
– Для меня таким сериалом, пожалуй, стал Поймать Кайдаша. Он настолько настоящий, что ты начинаешь себя ассоциировать с этими персонажами.
Как человек, вовлеченный в индустрию, я очень верю в то, что мы чем дальше, тем будем становится лучше. Сейчас время создавать истории об украинцах, для украинцев.
Я верю в то, что мы сейчас идем вперед и очень большими шагами. Ближайшие пять-десять лет должны показать, куда мы придем.
– Что нам нужно, кроме денег, для того чтобы создавать шоу на уровне Игры престолов, Уэнсдей или Игры в кальмара?
– Есть мнение, что у нас не хватает сценарной школы. Потому что это тоже профессия. В производстве фильма есть три основные части – написание сценария, съемка и финальный монтаж. И каждая из частей может повлиять на проект так, что он будет отличаться совершенно. Поэтому все упирается в деньги и обучение.
С другой стороны – в профильных вузах с каждым годом сокращается количество часов и увеличивается количество выпускников. Если раньше на курс набирали 12-13 человек, то в мое время это было уже 30.
Рынок перенасыщен выпускниками, а с курса по профессии идет работать максимум 15-20 процентов. Мне больно от этого.
Павел Текучев о заработках в индустрии
– Вы чувствуете, что финансовая ситуация в индустрии стабилизируется или, возможно, даже улучшается? Для вас, как для молодого отца, это важно еще и с точки зрения новой большой статьи расходов в семейном бюджете.
– Если мы говорим о деньгах и о зарплатах, то, мне кажется, что мы всего полгода назад вернулись к тому уровню, который был до полномасштабного вторжения.
В начале, конечно, была пауза, затем резкое падение, потом понемногу что-то начало маленькими шагами возрождаться, но это было в два, иногда три раза меньше, чем до начала. И соответственно доллар тоже вырос процентов на 30, поэтому это стало в четыре раза меньше. И мы только сейчас, как по мне, дошли до старых расценок.
– Ваша профессия обеспечивает вас и вашу семью? Вы зарабатываете только в театре и кино или думаете о каком-то дополнительном заработке – курсах, например?
– Пока только театр и съемки, но, конечно, бывали уже такие периоды, когда ты понимаешь, что еще месяц-два и пойдешь начинать какое-то дело.
Вот я работаю в театре Леси Украинки, у нас еще есть театр Франко и, возможно, Молодой, где уровень зарплат более-менее. В других театрах он еще ниже, я честно не знаю, как многие из моих коллег выживают, потому что эти зарплаты очень маленькие.
При этом ты никогда не знаешь, насколько сильно будешь занят. То есть, даже чтобы заниматься еще каким-то делом, трудно спланировать, каким будет твой график в следующем месяце.
Очень хотелось бы, чтобы это каким-то образом изменилось. Нужна какая-то реформа, которая дала бы возможность, если не зарабатывать в три раза больше в театре, чтобы ты полностью мог посвящать свою жизнь этой работе, то хотя бы как-то сформировать свой график.
Павел Текучев о родительстве
– Сейчас вы единственный кормилец в семье? Или ваша жена (актриса Ангелина Текучева – Ред.) уже вышла из декрета?
– Нет, но очень скоро выйдет. Однако не из-за жажды денег, а потому, что она очень хочет работать и не останавливаться в развитии.
Мы не хотим, чтобы она стала мамой, полностью посвятившей себя только ребенку. Хочется равномерно двигаться дальше.
– У вас, кстати, были партнерские роды?
– Да, я присутствовал на протяжении всего процесса, и сейчас стараюсь, насколько это возможно, быть вовлеченным. Потому что мне это очень нравится, и я хочу посвящать много времени семье и сыну.
– Каковы ваши впечатления? Вы рекомендуете папам присутствовать?
– Во-первых, это невероятно интересный опыт, невероятно важный для дальнейшего правильного построения семьи. Я в этом убежден.
Поэтому абсолютно рекомендую всем присутствовать на родах и принимать максимальное участие.
– Вы перерезали пуповину?
– Нет, это делал врач, но мне положили ребенка на грудь сразу после рождения. Сначала, конечно, маме, а потом мне.
Нам попался очень хороший врач. Я просто в восторге от профессионализма и душевности подхода. Он в процессе предстает в стольких разных ипостасях: он тебе и психолог, и наставник, и тренер, и друг, и там, где нужно, может пригрозить чем-то.
Кстати, тоже важен такой совет – выбрать врача, с которым чувствуешь связь. Мы ему полностью доверяли, и процесс прошел благодаря этому очень легко.
Моя жена даже говорила родственникам и друзьям, что это был лучший опыт в ее жизни. Мы были очень правильно настроены, мы были подготовлены, посмотрели курсы, уделили внимание и время этому, и все прошло как надо.
– Несмотря на войну в Украине, слава Богу, продолжают рождаться дети. Вы сознательно планировали беременность с женой, или это был сюрприз? И не было ли такой внутренней тревоги, что за окном война, а ты приводишь в этот мир ребенка?
– Было, конечно. Вот, вспоминаю, как мы решились…
Мне кажется, самое главное для ребенка – любовь родителей, их присутствие. Внешние условия не так важны, как условия внутри семьи.
Мы были к этому очень готовы. Но, конечно, никогда не бывает так, что ты запрограммировал и это произошло. Пятьдесят на пятьдесят это произошло.
– Сейчас вашему сыну уже сколько? Что вы узнали за это время о себе? Ведь дети нас учат.
– Два месяца десять дней сегодня (запись интервью состоялась 29 августа – Ред.). Чему научил? Многому. Сейчас и я, и Ангелина находимся в процессе изменений. Я понимаю, что этот процесс, который запустился, будет продолжаться всю жизнь.
Очень сильно изменились наши отношения – в очень хорошую, правильную сторону. Стало гораздо больше ответственности и понимания, что важно, а что нет.
– Приоритеты меняются с появлением ребенка?
– Очень сильно, а также появляется чувство счастья. Я не думал, что можно в таком состоянии находиться долгое время.
Я думал, что эта эйфория пройдет и, возможно, так и будет. Я не знаю, я только в начале.
Но на сегодняшний день это такой внутренний стержень, и я точно могу сказать, что сын мне дал гораздо больше, чем пока я ему.
– Кто сейчас с ребенком и кто будет, когда жена выйдет из декрета? Как будет подстраиваться график?
– Мы готовы к любым вариантам. Это вообще не проблема. Я в этом убежден, жена тоже. Какими будут обстоятельства, так мы и подстроимся. Главное – иметь цель, что вы оба работаете, вы оба двигаетесь вперед.
Ребенок подстраивается под жизнь родителей, насколько это возможно.
Павел Текучев о театре, языке и миссии
– Где у вас сейчас больше работы, в театре или в кино?
– Сейчас у нас отпуск в театре. Мы начинаем сезон в сентябре. Есть несколько съемочных проектов, и мое внимание больше там. Как только начнется сезон, начнутся новые проекты – будет распределение.
Я еще не знаю, где я буду задействован. Возможно, даже хорошо, если будет небольшая пауза. Потому что нужно немного заработать денег, так как театр пока не дает такой возможности. Но, я думаю, все будет хорошо.
В конце концов, я очень люблю театр, и это важная часть моей жизни. Я бы не хотел сейчас его потерять или поставить на долгую паузу. Я точно хочу играть свои спектакли, я точно хочу новые спектакли.
Впрочем, каждый из нас мечтает о гармонии – вовлеченности в творческую работу и финансовом вознаграждении за нее.
– Руководство театра не против, что актеры снимаются в кино?
– Сейчас, слава Богу, да. Наш новый художественный руководитель Кирилл Кашликов – сам актер. Поэтому он прекрасно понимает запросы всех коллег – как молодых, так и старших. Нас сейчас отпускают, и всегда можно договориться. То есть все слышат друг друга, и это очень важно.
На самом деле это очень хорошая традиция. Это же идеально, когда актеры, работающие в театре, становятся более медийными в киносериальных работах, и это привлекает больше людей в театр.
– С того момента, как когда-то русскоязычный театр Леси Украинки – это даже звучит как оксюморон – перешел на украинский, прошло три года. Как отреагировал зритель?
– Зритель в большинстве отреагировал прекрасно. А о других даже говорить не будем.
– На каком языке воспитываете сына?
– С сыном сто процентов только на украинском. Я думаю, что все родители должны сейчас воспитывать детей исключительно на украинском языке и полностью ограничивать русскоязычный контент.
– Мечтаете ли вы об Оскаре или о Баффе? Вы назвали бы себя амбициозным актером?
– Конечно, считаю себя амбициозным актером, но не буду озвучивать свои планы по достижению целей. Я считаю, что должны быть какие-то внутренние ориентиры, которые остаются с тобой.
Полностью ли я предан достижению этих целей? Не могу сказать, что на 100%, но работаю над этим и увеличиваю этот процент каждый день.
– Какую миссию вы видите для себя в творчестве? Что вы хотите оставить после себя?
– Я сейчас нахожусь в таком романтическом периоде свежего отцовства, поэтому первое, что мне пришло в голову, это то, что я хочу, чтобы мой сын потом посмотрел мои работы и был восхищен тем, чем занимался его отец. Хочу, чтобы он смотрел на меня с гордостью.
Напоминаем, что новые серии иронического детектива Коп из прошлого начнут выходить на телеканале ICTV2 с понедельника, 20 сентября, в 20:00.