Мне больно от этого: Павел Текучев о сериалах, отцовстве и амбициях

Осенний телесезон уже стартовал, и на телеканале ICTV2 уже начали выходить новые серии любимых проектов наших зрителей. Среди них – продолжение иронического детектива Коп из прошлого. Премьера запланирована на понедельник, 22 сентября, в 20:00.

Факты ICTV пообщались с исполнителем роли напарника главного героя Павлом Текучевым.

Актер этим летом впервые стал отцом и откровенно рассказал о своих ощущениях в новом статусе, а также поразмышлял о будущем украинских сериалов и признался, из-за чего ему больно.

Павел Текучев о сериалах

– Статистика говорит о Копе из прошлого как о высокорейтинговом сериале. Как вы считаете, в чем секрет его успеха?

– Пожалуй в том, что мы создаем его с позитивом. Он дарит людям какую-то нотку позитива, радости, любопытства, восторга.

– Вы похожи на своего персонажа по характеру? Или вы кардинально отличаетесь от него?

– Дело в том, что этому персонажу уже шесть или семь лет, он уже пошел в первый класс (улыбается – Ред.). Поэтому грань уже немного стерлась.

Конечно, когда мы начинали, он был полной противоположностью меня – четкий, строгий, очень правильный. Но со временем персонаж становился все более комплексным, и в последнем сезоне, мне кажется, мы уже пришли к такому балансу, где есть все: и я, и не я, и помощь партнеров, и режиссера, и сценария.

– Что вы, по собственным оценкам, сказали бы об украинских сериалах? Например, среди зарубежных есть такие, которые не уступают шедеврам кинематографа по уровню вклада. В Украине уже есть подобные работы?

– Для меня таким сериалом, пожалуй, стал Поймать Кайдаша. Он настолько настоящий, что ты начинаешь себя ассоциировать с этими персонажами.