Мені боляче від цього: Павло Текучев про серіали, батьківство та амбіції

Осінній телесезон вже стартував, і на телеканалі ICTV2 вже почали виходити нові серії улюблених проєктів наших глядачів. Серед них – продовження іронічного детектива Коп з минулого. Премʼєра запланована на понеділок, 22 вересня, о 20:00.

Факти ICTV поспілкувалися з виконавцем ролі напарника головного героя Павлом Текучевим.

Актор цього літа вперше став батьком і відверто розповів про свої відчуття у новому статусі, а також поміркував про майбутнє українських серіалів та зізнався, через що йому болить.

Павло Текучев про серіали

– Статистика каже про Коп з минулого як про високорейтинговий серіал. Як ви вважаєте, в чому секрет його успіху?

– Мабуть, в тому, що ми його створюємо з позитивом. Він дарує людям якусь нотку позитиву, радості, цікавості, захоплення.

– Ви схожі за своїм персонажем за характером? Чи ви кардинально різні з ним?

– Річ у тім, що цьому персонажу вже шість чи сім років, він вже пішов у перший клас (усміхається – Ред.). Тому грань вже трошки стерлась.

Звичайно, коли ми починали, він був абсолютною протилежністю мене – чіткий, суворий, дуже правильний. Але з часом персонаж ставав усе комплекснішим, і в останньому сезоні, мені здається, ми вже дійшли до такого балансу, де є все: і я, і не я, і допомога партнерів, і режисера, і сценарію.

– Що ви, за власними оцінками, сказали б про українські серіали? Наприклад, серед закордонних є такі, що не поступляться шедеврам кінематографу за рівнем внеску. В Україні вже є такі роботи?

– Для мене таким серіалом, мабуть, став Спіймати Кайдаша. Він настільки справжній, що ти починаєш себе асоціювати з цими персонажами.