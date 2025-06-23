Зірка детективу Коп з минулого Павло Текучев вперше став батьком

Зірка серіалів «Коп з минулого» та «Коли ти вийдеш заміж?» Павло Текучев уперше став батьком. Його дружина, акторка Ангеліна Текучева, народила хлопчика.

Про це зіркове подружжя повідомило у Instagram.

Павло Текучев вперше став батьком

Пара поділилася зворушливим відео в соцмережах, на якому видно, як Павло тримає малюка, а Ангеліна запалює свічку на торті — як символ початку життя їхнього первістка.

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– Син. Твоє народження – найдорожчий подарунок всього життя, – підписав відео Текучев.

Подружжя разом уже сім років. Вони познайомилися під час репетицій у Театрі імені Лесі Українки, а з часом між ними спалахнули почуття. За словами Павла, спочатку вони зовсім не сподобались одне одному, але через три місяці вже були закохані.

До народження дитини пара опублікувала фото з вагітної фотосесії, а ще раніше провела гендерну вечірку, де оголосила, що очікує на сина.

Павло Текучев також грає роль батька в серіалі Коп з минулого, де його герой Андрій Сироїд стає татом доньки. Зараз тривають зйомки п’ятого сезону проєкту.

Нагадаємо, ведучий Андрій Джеджула став батьком втретє. Шоумен показав новонароджену донечку, а також розсекретив її ім’я.

Фото: Павел Текучев

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