Испанская поп-звезда Розалия спела на украинском языке в новом альбоме
- Испанская артистка Розалия выпустила альбом LUX, в котором спела на 13 языках.
- Строки на украинском можно услышать в песне De Madruga.
Испанская артистка Розалия в пятницу, 7 ноября, выпустила альбом LUX, в котором спела на украинском языке.
В целом во время записи новой пластинки она использовала 13 языков, среди которых испанский, английский, немецкий, латинский, арабский, сицилийский, японский и другие.
Розалия спела на украинском
Строки на украинском языке прозвучали в песне De Madruga, а именно слова: Я не шукаю помсти, помста шукає мене.
Работать над созданием украинской части хита De Madruga Розалии помогала певица Алина Паш.
— Нас ждет нечто очень особенное в новом альбоме Розалии. На украинском языке. Это был один сумасшедший день в Лос-Анджелесе, который я запомню навсегда, — поделилась Алина Паш в Instagram.
LUX — это четвертый студийный альбом Розалии, который она записала вместе с Лондонским симфоническим оркестром. Новая работа насчитывает 15 композиций, над текстами которых артистка работала в течение года.
Ранее Розалия объясняла, что решила петь на иностранных языках “из любопытства, желания лучше понимать других и себя, а также научиться любить глубже”. Во время написания песен она пользовалась Google-переводчиком и консультировалась с профессиональными переводчиками.