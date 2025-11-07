Испанская артистка Розалия в пятницу, 7 ноября, выпустила альбом LUX, в котором спела на украинском языке.

В целом во время записи новой пластинки она использовала 13 языков, среди которых испанский, английский, немецкий, латинский, арабский, сицилийский, японский и другие.

Розалия спела на украинском

Строки на украинском языке прозвучали в песне De Madruga, а именно слова: Я не шукаю помсти, помста шукає мене.

Сейчас смотрят

Работать над созданием украинской части хита De Madruga Розалии помогала певица Алина Паш.

— Нас ждет нечто очень особенное в новом альбоме Розалии. На украинском языке. Это был один сумасшедший день в Лос-Анджелесе, который я запомню навсегда, — поделилась Алина Паш в Instagram.

LUX — это четвертый студийный альбом Розалии, который она записала вместе с Лондонским симфоническим оркестром. Новая работа насчитывает 15 композиций, над текстами которых артистка работала в течение года.

Ранее Розалия объясняла, что решила петь на иностранных языках “из любопытства, желания лучше понимать других и себя, а также научиться любить глубже”. Во время написания песен она пользовалась Google-переводчиком и консультировалась с профессиональными переводчиками.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.