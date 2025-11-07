Іспанська артистка Розалія у п’ятницю, 7 листопада, випустила альбом LUX, в якому заспівала українською мовою.

Загалом під час запису нової платівки вона використала 13 мов, серед яких іспанська, англійська, німецька, латинська, арабська, сицилійська, японська та інші.

Розалія заспівала українською

Рядки українською мовою пролунали у пісні De Madruga, а саме слова: Я не шукаю помсти, помста шукає мене.

Працювати над створенням української частини хіта De Madruga Розалії допомогала співачка Аліна Паш.

– На нас чекає дещо дуже особливе у новому альбомі Розалії. Українською. Це був один божевільний день у Лос-Анджелесі, який я запам’ятаю назавжди, – ділилася Аліна Паш в Instagram.

LUX – це четвертий студійний альбом Розалії, який вона записала разом із Лондонським симфонічним оркестром. Нова робота налічує 15 композицій, над текстами яких артистка працювала упродовж року.

Раніше Розалія пояснювала, що вирішила заспівати іноземними мовами “через цікавість, бажання краще розуміти інших і себе, а також навчитися любити глибше”. Під час написання пісень вона користувалась Google-перекладачем та консультувалася з професійними перекладачами.

